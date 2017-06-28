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Создан аванпроект неатомной подлодки пятого поколения

Армия и ОПК
28 июня, 12:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июня. /ТАСС

По словам вице-президента ОСК по военному кораблестроению Игоря Пономарева, в настоящее время идет согласование задания на разработку техпроекта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Аванпроект неатомной субмарины пятого поколения уже создан в России, идет согласование задания на разработку техпроекта. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

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"Аванпроект перспективной неатомной подлодки пятого поколения разработки ЦКБ "Рубин" уже создан, идет согласование задания на разработку технического проекта корабля. Решение о начале его строительства будет приниматься после завершения технического проектирования", - сказал он.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит, основой для проекта неатомных подлодок пятого поколения станет проект 677 "Лада". Головная подлодка этого семейства "Санкт-Петербург" находится в опытной эксплуатации на Северном флоте, строятся еще две.

Неатомные подлодки пятого поколения будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой.

Заместитель главкома ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков ранее сообщил, что проект неатомных подлодок пятого поколения получит название "Калина". По его словам, их начнут строить для Северного и Балтийского флотов.

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