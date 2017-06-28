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В России началась работа над проектом перспективного вертолетоносца "Прибой"

Армия и ОПК
28 июня, 12:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июня. /ТАСС

По словам вице-президента ОСК Игоря Пономарева, у корпорации имеются площадки, на которых готовы построить такой корабль: "Северная верфь" после модернизации, а также "Балтийский завод" и "Севмаш"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Работа над проектом перспективного вертолетоносца "Прибой" началась, уже известны верфи, на которых могут строиться корабли этого типа. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

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"Предприятия ОСК приступили к проработке этого проекта: есть задел с точки зрения проектов, есть понимание всех базовых технологий. У ОСК имеются площадки, на которых готовы построить такой корабль: "Северная верфь" после модернизации, а также "Балтийский завод" и "Севмаш", который имеет богатый опыт строительства больших надводных кораблей", - сказал он.

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил в интервью ТАСС, что строительство вертолетоносцев "Прибой" заложено в новую государственную программу вооружения на 2018-2025 годы.

Модель универсального десантного корабля "Прибой" водоизмещением 14 тысяч тонн была впервые продемонстрирована на стенде ВМФ на форуме "Армия-2015".

В мае замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году. При этом он не уточнил тип корабля.

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