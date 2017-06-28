Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минобороны России опровергло сообщения Би-би-си о якобы захвате в Луганской области "российского военного" Виктора Агеева.
"Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, В. Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов", - сказали в ведомстве.
По данным Минобороны РФ, на второй странице военного билета Агеева имеется соответствующая запись о том, что он уволен в запас в мае 2016 года. "Также в военном билете была бы запись о поступлении В. Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать", - отметили в ведомстве.
"Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской Би-би-си для распространения фейковых "разоблачений", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Ранее русская служба Би-би-си сообщила со ссылкой на Минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту.