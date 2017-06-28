ФСВТС России фиксирует увеличение количества заявок на военно-морскую технику

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству отмечает увеличение числа заявок на военно-морскую технику российского производства. Об этом в среду сообщил первый заместитель директора службы Андрей Бойцов.
"Сегодня ФСВТС фиксирует все больше обращений от наших заказчиков по военно-морской технике. Эффективность нашей военно-морской техники наглядно подтверждается в ходе реальных боевых действий. С учетом сказанного мы рассчитываем на дальнейшее увеличение доли военно-морской техники в общем портфеле экспортных заказов", - сказал Бойцов.
Он также объявил об открытии очередного конкурса на соискание премии "Золотая идея", который был учрежден службой в 2001 году с целью стимулирования экспорта российской продукции военного назначения.
"С этого дня мы начинаем прием заявок на участие, который продлится до 1 ноября", - сообщил первый заместитель директора ФСВТС России.