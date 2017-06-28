Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец

Армия и ОПК
28 июня, 13:29 дата обновления: 28 июня, 13:46 UTC+3

Также ВМФ рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот России собирается построить перспективный авианосец. Об этом в среду сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Да, безусловно, Военно-морской флот будет строить авианосец", - сказал он.

"Макет, который демонстрирует Крыловский центр, - это макет. Таких много. Проводится проработка различных бюро, чтобы определить облик данного корабля", - добавил замглавкома.

Также Бурсук сообщил, что ВМФ России рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году. Он отметил, что на стенде Крыловского центра представлена модель универсального десантного корабля "Прибой". По словам Бурсука, "такие корабли Военно-морскому флоту нужны, в рамках государственной программы вооружения до 2025 года предусмотрено и проектирование, и строительство таких кораблей".

"До 2025 года мы собираемся получить в строй ВМФ как минимум два таких корабля", - сказал он.

Неатомные субмарины

ВМФ планирует также заказать еще две неатомные подлодки проекта 677 "Лада". "Да, серия строительства подлодок типа "Лада" будет продолжена. В ближайшее время будут законтрактованы еще две серийные подводные лодки этого проекта, которые будут строиться на "Адмиралтейских верфях", - сказал замглавкома ВМФ РФ.

"Военно-морской флот считает, что подводные лодки этого проекта станут основным (типом - прим. ТАСС) для неатомного подводного флота России", - уточнил он.

Бурсук также сказал, что модернизированные неатомные субмарины проекта 677 "Лада" первыми получат воздухонезависимую энергетическую установку. "Созданием этой установки занимаются несколько конструкторских бюро, наиболее продвинулось в этом вопросе ЦКБ "Рубин", на сегодняшний момент они создают полномасштабный действующий образец. Пока планируется, что это будет модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада".

В 2015 году в ЦКБ "Рубин" завершились наземные испытания ВНЭУ, а с 2016 года планировались ее морские испытания на Балтике.

Ранее начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников сообщал, что ВМФ РФ рассчитывает получить готовую воздухонезависимую установку для неатомных подводных лодок в 2021-2022 годах.

 

Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. т (против 2,3 тыс. т у "Варшавянок"), а скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины нового поколения отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса "Калибр".

Головная лодка серии "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010-м остается в опытной эксплуатации. "Кронштадт" и "Великие Луки" заложили соответственно в 2005 и 2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось лишь в 2013 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Международный военно-морской салон - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Почта России" обнаружила, что бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей
2
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
3
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
4
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
7
Генсек НАТО сообщил о полной готовности батальонов в Восточной Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама