ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот России собирается построить перспективный авианосец. Об этом в среду сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Да, безусловно, Военно-морской флот будет строить авианосец", - сказал он.

"Макет, который демонстрирует Крыловский центр, - это макет. Таких много. Проводится проработка различных бюро, чтобы определить облик данного корабля", - добавил замглавкома.

Также Бурсук сообщил, что ВМФ России рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году. Он отметил, что на стенде Крыловского центра представлена модель универсального десантного корабля "Прибой". По словам Бурсука, "такие корабли Военно-морскому флоту нужны, в рамках государственной программы вооружения до 2025 года предусмотрено и проектирование, и строительство таких кораблей".

"До 2025 года мы собираемся получить в строй ВМФ как минимум два таких корабля", - сказал он.

Неатомные субмарины ВМФ планирует также заказать еще две неатомные подлодки проекта 677 "Лада". "Да, серия строительства подлодок типа "Лада" будет продолжена. В ближайшее время будут законтрактованы еще две серийные подводные лодки этого проекта, которые будут строиться на "Адмиралтейских верфях", - сказал замглавкома ВМФ РФ. "Военно-морской флот считает, что подводные лодки этого проекта станут основным (типом - прим. ТАСС) для неатомного подводного флота России", - уточнил он. Бурсук также сказал, что модернизированные неатомные субмарины проекта 677 "Лада" первыми получат воздухонезависимую энергетическую установку. "Созданием этой установки занимаются несколько конструкторских бюро, наиболее продвинулось в этом вопросе ЦКБ "Рубин", на сегодняшний момент они создают полномасштабный действующий образец. Пока планируется, что это будет модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада". В 2015 году в ЦКБ "Рубин" завершились наземные испытания ВНЭУ, а с 2016 года планировались ее морские испытания на Балтике. Ранее начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников сообщал, что ВМФ РФ рассчитывает получить готовую воздухонезависимую установку для неатомных подводных лодок в 2021-2022 годах. Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. т (против 2,3 тыс. т у "Варшавянок"), а скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины нового поколения отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса "Калибр". Головная лодка серии "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010-м остается в опытной эксплуатации. "Кронштадт" и "Великие Луки" заложили соответственно в 2005 и 2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось лишь в 2013 году.