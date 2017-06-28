ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец

Самура: в докладе Гарсии нет оснований не доверять выборам стран-хозяек ЧМ-2018/22Спорт 28 июня, 13:50
Кучинский полигон принимал часть мусора по "серым" схемамОбщество 28 июня, 13:44
Полиция Берлина оправдалась за поведение сотрудников, изгнанных с саммита G20 за кутежиМеждународная панорама 28 июня, 13:39
Самура: ФИФА занимается изучением данных о российском футболе в докладе МакларенаСпорт 28 июня, 13:39
Песков: инициатива о блокировке нарушивших закон РФ иностранных СМИ требует проработкиПолитика 28 июня, 13:36
Совфед одобрил назначение Валерия Петрова на пост главного военного прокурора РФПолитика 28 июня, 13:36
Минпромторг РФ ожидает списания около 30 тыс. грузовых вагонов в 2017-2019 гг.Транспорт 28 июня, 13:34
Датская Maersk пока не наладила работу своих систем после кибератакиТранспорт 28 июня, 13:27
СМИ: ученые впервые обнаружили спаренные черные дырыКосмос 28 июня, 13:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот России собирается построить перспективный авианосец. Об этом в среду сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
"Да, безусловно, Военно-морской флот будет строить авианосец", - сказал он.
"Макет, который демонстрирует Крыловский центр, - это макет. Таких много. Проводится проработка различных бюро, чтобы определить облик данного корабля", - добавил замглавкома.
Также Бурсук сообщил, что ВМФ России рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля к 2025 году. Он отметил, что на стенде Крыловского центра представлена модель универсального десантного корабля "Прибой". По словам Бурсука, "такие корабли Военно-морскому флоту нужны, в рамках государственной программы вооружения до 2025 года предусмотрено и проектирование, и строительство таких кораблей".
"До 2025 года мы собираемся получить в строй ВМФ как минимум два таких корабля", - сказал он.
ВМФ планирует также заказать еще две неатомные подлодки проекта 677 "Лада". "Да, серия строительства подлодок типа "Лада" будет продолжена. В ближайшее время будут законтрактованы еще две серийные подводные лодки этого проекта, которые будут строиться на "Адмиралтейских верфях", - сказал замглавкома ВМФ РФ.
"Военно-морской флот считает, что подводные лодки этого проекта станут основным (типом - прим. ТАСС) для неатомного подводного флота России", - уточнил он.
Бурсук также сказал, что модернизированные неатомные субмарины проекта 677 "Лада" первыми получат воздухонезависимую энергетическую установку. "Созданием этой установки занимаются несколько конструкторских бюро, наиболее продвинулось в этом вопросе ЦКБ "Рубин", на сегодняшний момент они создают полномасштабный действующий образец. Пока планируется, что это будет модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада".
В 2015 году в ЦКБ "Рубин" завершились наземные испытания ВНЭУ, а с 2016 года планировались ее морские испытания на Балтике.
Ранее начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников сообщал, что ВМФ РФ рассчитывает получить готовую воздухонезависимую установку для неатомных подводных лодок в 2021-2022 годах.
Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. т (против 2,3 тыс. т у "Варшавянок"), а скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины нового поколения отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса "Калибр".
Головная лодка серии "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010-м остается в опытной эксплуатации. "Кронштадт" и "Великие Луки" заложили соответственно в 2005 и 2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось лишь в 2013 году.