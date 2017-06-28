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Второй корвет проекта 20386 планируется заложить в 2018 году

Армия и ОПК
28 июня, 16:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июня. /ТАСС

По словам генерального директора ЦМКБ "Алмаз" Александра Шляхтенко, новый проект 20386 сильно отличается от базового проекта 20380, его мореходность и обитаемость значительно улучшены

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Второй корвет нового поколения проекта 20386 планируется заложить в Петербурге в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко.

"На следующий год планируется", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках закладки второго корабля.

По его словам, новый проект 20386 сильно отличается от базового проекта 20380, его мореходность и обитаемость значительно улучшены. "Это совершенно новый шаг, этот проект впитал в себя очень много по обитаемости. Модульность у него потрясающая, она касается всего, но в основном, оружия. Водолазный комплекс можем поставить, противоминное вооружение, противолодочное", - перечислил он.

Шляхтенко также добавил, что новый корвет может быть оснащен "Калибрами".

Головной корабль серии ("Дерзкий") заложили в конце 2016 года на "Северной верфи". Его передача флоту намечена на 2021 год.

Заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук сообщал ранее, что Военно-морской флот России планирует получить больше десяти корветов нового проекта 20386.

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