Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авианосец "Адмирал Кузнецов" отремонтируют без модернизации

Армия и ОПК
29 июня, 9:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Отмечается, что сроки ремонта еще не определены, но ориентировочно работы займут около двух - трех лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Единственный авианосец российского флота - "Адмирал Кузнецов" - будет отремонтирован без проведения модернизации. Об этом в интервью ТАСС на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге рассказал генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов.

"Будет ремонт корабля с заменой некоторых видов оборудования", - сказал он. Власов уточнил, что, по существу, предстоящие работы нельзя назвать модернизацией. "По существу, нет. Это ремонт", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Интервью

Сергей Власов

Глава Невского ПКБ: работаем над проектом десантного корабля для Арктики

Перейти в раздел Интервью

Он отметил, что конкретные сроки ремонта еще не определены, но ориентировочно работы займут около двух - трех лет, в зависимости от объемов работ. Комплектующие авианосца будут менять по техническому состоянию изношенности. "На сегодняшний день мы выполнили технический проект по работам, которые должны быть произведены на корабле, а твердых сроков заводских работ пока не определили. Контракт еще не заключен", - сказал Власов.

Как сообщил на военно-морском салоне в Петербурге замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, ремонт "Кузнецова" начнется в 2018 году, его стоимость пока не определена.

"Адмирал Кузнецов" был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990-м. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы - 72 метра, полное водоизмещение - 59 тысяч тонн.

В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно- космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики "Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 - ночью), при этом были уничтожены более тысячи объектов террористов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Международный военно-морской салон - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
3
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
4
Путин присвоил Анне Большовой звание заслуженной артистки РФ
5
Праправнук Александра III сравнил ленту "Матильда" с мультфильмом "Анастасия"
6
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама