Невское ПКБ: Россия создает для Арктики перспективный десантный корабль

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Вариант перспективного десантного корабля, предназначенного для Арктики, в инициативном порядке создается в России. Об этом в интервью ТАСС на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге рассказал генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов.
"Это наши инициативные работы на перспективу. Мы не можем стоять на месте, и предлагаем их флоту. <...> Может быть разработан вариант корабля, который сможет ходить, в том числе и в Арктике, и высаживать десант на льдину", - сказал он.
По словам Власова, технически в высадке десанта на арктические льды "никакой проблемы нет".
"Ходят же наши ледоколы, с них на лед высаживают арктические экспедиции (речь идет о программе дрейфующих станций "Северный полюс" - прим. ТАСС), выгружают технику и так далее", - сказал он.
Корабль такого типа должен быть усиленного ледового класса, иначе его раздавит во льдах. "Пока это лишь задумки, но Арктика является одним из приоритетных направлений для страны. И мы тоже смотрим в этом направлении", - сказал Власов.
В годовом отчете Невского ПКБ, размещенном в открытом доступе, указывается, что "для варианта ДВКД (десантного вертолетоносного корабля-дока - прим. ТАСС) водоизмещением около 15 тысяч тонн будет проработан подвариант десантного корабля для условий Арктики с высадкой десанта на лед".