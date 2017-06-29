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Проектирование эсминца "Лидер" включили в проект новой госпрограммы вооружений

Армия и ОПК
29 июня, 11:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

По данным источника ТАСС на "МВМС-2017", перспективный эсминец начнут строить в 2025 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Проектирование перспективного эсминца "Лидер" включено в проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы, строительство корабля планируется начать в 2025 году. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в российской делегации на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017".

Интервью

Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения

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"На строительство перспективного эсминца уйдет около пяти лет. В ГПВ [госпрограмму вооружений] до 2025 года его проектирование внесено, строить начнут тогда же или попозже", - сказал он.

Проект эсминца под шифром "Лидер" разрабатывают в Северном проектно-конструкторском бюро в Петербурге. Как уточнил в среду вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев, Минобороны РФ уже согласовало эскизный проект корабля.

Ранее сообщалось, что водоизмещение будущего эсминца может составить от 10 до 15 тысяч тонн. По словам замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктора Бурсука, "Лидер" получит ядерную энергетическую установку.

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