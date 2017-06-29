Индонезия, Филиппины и Таиланд хотят купить у РФ подлодки проекта "Варшавянка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Индонезия, Филиппины и Таиланд хотят приобрести у России подводные лодки проекта 636 "Варшавянка".

Об этом в четверг сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Это самая сегодня востребованная лодка, и интерес к ней проявляют практически все наши клиенты - это Индонезия, Филиппины. Во Вьетнам мы закончили поставку этих проектов. Сейчас на подходе Индонезия, Филиппины, Таиланд", - сказал он.

Подлодки проекта 636.3, также известные как "Варшавянки", разработаны ЦКБ "Рубин". Их скорость составляет до 20 узлов, автономность плавания - 45 суток, экипаж - более 50 человек, надводное водоизмещение - более 2000 тонн, подводное водоизмещение - около 4000 тонн.