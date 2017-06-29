Опытная модернизированная РЛС "Подсолнух" пройдет заводские испытания до конца года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Опытный образец модернизированной загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) "Подсолнух" пройдет заводские испытания до конца 2017 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный директор Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в концерн РТИ) Александр Милославский.
"Сейчас завершается изготовление первого опытного образца модернизированной РЛС. До конца года будут проведены его заводские испытания", - сказал он в ходе Международного военно-морского салона, который проходит в Санкт-Петербурге.
В свою очередь, генеральный конструктор НИИДАР Сергей Сапрыкин пояснил ТАСС, что в модернизированной версии РЛС будет улучшена точность, повышена информативность локатора и применена элементная база нового поколения.
Загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух" размещается на побережьях и предназначена для обнаружения морских и воздушных целей на расстоянии не менее 400 километров. Станция в автоматическом режиме способна обнаруживать и сопровождать не менее 300 морских и 100 воздушных объектов.
В настоящее время Военно-морской флот России эксплуатирует три станции "Подсолнух" на побережьях Каспийского, Японского и Охотского морей.