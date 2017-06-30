Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцы

Проектирование и строительство двух вертолетоносцев, основу авиагруппы которых составят морские вертолеты Ка-52К "Катран", уже включено в проект новой госпрограммы вооружения до 2025 года. Планируется, что первый появится примерно к 2022 году и будет стоить около 40 млрд рублей (с учетом всех этапов разработки, постройки и проведения испытаний).

Новые десантные корабли будут иметь дизель-газотурбинную установку, в которой дизель — главный двигатель, а турбина необходима для форсирования мощности. Кроме "Катранов" на кораблях будут базироваться Ка-27, Ка-29 и Ка-31 (вертолет радиолокационного дозора, другое обозначение — Ка-35. — Прим. ТАСС).

Как рассказал на VIII Международном военно-морском салоне (МВМС-2017) в Санкт-Петербурге генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов, десантный корабль нового поколения, создаваемый для Военно-морского флота РФ, находится на стадии предпроектной проработки и уже создано несколько вариантов таких кораблей.

"Десантники" есть разные. Может быть вертолетоносец, может быть универсальный десантный корабль, десантный вертолетоносный корабль-док. Полагаю, что, скорее всего, это будет универсальный десантный корабль — что-то похожее на "Мистраль", но немного другого вида Сергей Власов гендиректор Невского ПКБ

Облик перспективного "десантника" выберет заказчик. Внешний вид будет совершенно новым по сравнению с традициями классического военного кораблестроения. Также, согласно годовому отчету Невского ПКБ, проработан вариант перспективного десантного корабля, предназначенного для Арктики.

По словам начальника отделения перспективного строительства кораблей Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Владимира Пепеляева, "если в ближайшее время будет принято решение о строительстве, то до конца года центр совместно с Невским ПКБ смогут завершить работу над аванпроектом, и бюро может начать проектирование корабля".

Потенциал судостроения

По словам советника начальника Генерального штаба ВС РФ адмирала Игоря Касатонова, вертолетоносцы будут универсальными кораблями, для которых имеются задачи.

Они нужны флоту. Сейчас вот развивается инфраструктура на острове Котельном, на Тихоокеанском флоте ближе к северу. Поэтому задач для вертолетоносцев будет больше чем достаточно Игорь Касатонов советник начальника Генштаба ВС РФ, адмирал

Касатонов рассказывает, что решение по водоизмещению этих кораблей еще не принято, будет несколько вариантов проектов. Из них, по словам адмирала, выберут оптимальный вариант для дальнейшей проработки.

Предприятия ОСК приступили к проработке этого проекта: есть задел с точки зрения проектов, есть понимание всех базовых технологий. У ОСК имеются площадки, на которых готовы построить такой корабль: "Северная верфь" после модернизации, а также Балтийский завод и "Севмаш", который имеет богатый опыт строительства больших надводных кораблей Игорь Пономарев вице-президент ОСК

Военный эксперт Александр Мозговой считает, что в отличие от авианосцев вертолетоносцы построить нашей современной судостроительной промышленности под силу.

Это можно сделать и на Балтийском заводе, который еще дополнительный опыт получил, строя кормовые части "Мистраля". Поэтому это посильная задача для отечественного судостроения. Другое дело, сколько на это уйдет времени и денег Александр Мозговой военный эксперт

При этом эксперт говорит о другой проблеме — приоритеты. "Мы сейчас стоим, как говорится, на краю — практически все корабли советской постройки в ближайшие годы надо будет списывать как устаревшие. Они не просто морально, а физически устарели. Их опасно будет выпускать в море ", — делает вывод он.

И конечно, хотелось бы, чтобы в первую очередь строились боевые корабли класса фрегат из надводных, увеличивалось строительство подводных лодок — их явно недостаточно Александр Мозговой военный эксперт

Универсальный "Прибой"

Впервые модель универсального десантного корабля (УДК) "Прибой" водоизмещением 14 тыс. тонн была продемонстрирована еще в 2015 году на международном форуме "Армия". Концептуальный проект этого корабля разработал Крыловский научный центр. Его специалисты заверяют, что их концепция превосходит французские корабли типа "Мистраль".

В ходе работы над проектом мы применили нетрадиционные технические решения для наиболее оптимального выполнения задач по высадке десанта с этого корабля. Они относятся и к форме корпуса, и к радиоэлектронному оборудованию. В нашем проекте предусмотрены, например, иные, чем у "Мистраля", движители, с другими возможностями Владимир Никитин генеральный директор КГНЦ, доктор технических наук

Про "Мистраль" © Мишель Плассар/ТАСС Россия и Франция в 2011 году заключили соглашение о строительстве двух вертолетоносцев типа "Мистраль" для ВМФ России. Первый корабль должен был быть передан Москве в 2014 году, но в 2015 году на фоне ухудшения отношений с Западом и введения антироссийских санкций Париж отказался передавать корабли. Позднее вертолетоносцы были куплены Египтом, а Париж вернул российской стороне порядка €1 млрд.

В Крыловском научном центре отмечают, что "Прибой" создан с учетом особенностей российских условий эксплуатации подобных кораблей на флоте. Концепция не претерпела изменений с момента первого представления в 2015 году, но по желанию заказчика в конструкцию корабля могут быть внесены определенные дополнения. По словам гендиректора КГНЦ, это касается применения носовой аппарели или размещения ракетных комплексов.

Перспективный "Прибой" предназначен для приема, перевозки морем и высадки во взаимодействии с другими силами флота войск и техники на необорудованное побережье в ходе морской десантной операции.

Кроме того, он сможет обеспечивать морские войсковые перевозки, участвовать в постановке оборонительных минных и сетевых заграждений, а также гидроакустических буев для позиционных систем подводного наблюдения. Корабль предполагается оснастить газотурбинной главной энергетической установкой.

Он будет вооружен зенитными комплексами "Клинок" и "Панцирь-МЕ", а также артиллерийской установкой А-190 калибра 100 мм. В его составе два катера типа "Серна" или четыре типа "Дюгонь".

Как стало известно на МВМС-2017, морская версия "Панциря" сможет поражать цели на расстоянии до 20 км. Он сможет сбивать различные объекты, включая беспилотники и самолеты, а также ракеты данного комплекса могут применяться против кораблей. Как отмечают разработчики, главная особенность комплексов в том, что возможен обстрел цели сначала ракетным вооружением, затем в мертвой зоне зенитной управляемой ракеты, если по каким-то причинам цель не поражена или недостаточно поражена, возможно поражение противокорабельной ракетой.

Кроме того, на "Прибои" установят универсальную артиллерийскую установку калибра 76 мм, РЛС общего обнаружения, навигационный комплекс, подсистему РЭБ, интегрированный комплекс связи и станцию обнаружения подводных диверсионных сил и средств.

На корабле могут быть размещены 12 вертолетов различного назначения. Совершенным оружием для кораблей станут вертолеты Ка-52К "Катран". Они "адаптированы" к базированию на кораблях ВМФ. Для этого на них установлены укороченное крыло, система складывания лопастей и система кондиционирования воздуха, предназначенная для использования во влажной морской среде.

Про "Прибой" © Дмитрий Решетников/ТАСС Водоизмещение — 23 000 т, длина — 200 м, ширина — 34 м. Скорость полного хода — 20 узлов, экономического — 14 узлов, дальность плавания — 6000 миль, автономность — 30 суток. Экипаж корабля — 400 человек, при этом он сможет вместить еще от 500 до 900 морских пехотинцев, 50 боевых машин пехоты и 10 танков. Срок службы корабля рассчитан на 50 лет

Морские "Кондоры" СССР

Впервые вертолетоносцы в СССР стали создавать в 1960 году. Это был проект 1123 "Кондор". Первый противолодочный крейсер "Москва" вошел в строй в 1967 году и оказался эффективным благодаря наличию 14 вертолетов. Второй — "Ленинград" — вошел в состав ВМФ спустя два года. Планировалось, что они будут вести эффективный поиск подлодок на большом удалении от берега на достаточно большой акватории. Именно тогда стали выходить на боевое патрулирование атомные субмарины США с баллистическими ракетами.

Корабли были в составе Черноморского флота, действовали в акватории Средиземного моря и Атлантики. Первоначально предполагалось построить серию из 12 крейсеров данного типа.

Тогда в СССР достаточно сильными были другие виды и рода авиации, сама система была другая и задачи у нас. В 60-е годы прошлого века было связано с организацией противолодочной борьбы Игорь Касатонов советник начальника Генштаба ВС РФ, адмирал

Военный эксперт Мозговой подтверждает, что такие проекты были в Советском Союзе, но строились не десантные вертолетоносцы а универсальные десантные корабли с противолодочными возможностями. Тогда верфи были загружены таким большим количеством заказов, что просто приходилось выбирать приоритеты.

Корабли водоизмещением порядка 30–40 тыс. тонн — таких верфей у нас почти не было. В Ленинграде Балтийский завод и, так скажем, Адмиралтейские верфи, и в Николаеве. А больше и строить-то было негде. А там они были заняты постройкой кораблей совсем других классов, поэтому приоритет отдавался большим противолодочным кораблям и крейсерам, ракетным ударным Александр Мозговой военный эксперт

Несмотря на многолетнюю боевую службу, советские вертолетоносцы в середине 1990-х годов вывели из состава Черноморского флота и продали Индии на металлолом.

Кроме СССР специализированные вертолетоносцы строили Франция и Италия. По данным открытых источников, УДК помимо США сегодня строят Франция, Испания, Япония, Южная Корея и Австралия. Теперь такие корабли будет создавать Россия.

Роман Азанов