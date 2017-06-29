Китай проведет четыре конкурса международных игр АрМИ-2017 в Синьцзяне

ПЕКИН, 29 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Народно-освободительная армия Китая организует соревнования в четырех дисциплинах в городском уезде Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад Китая) в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017).

Как сообщило в четверг агентство "Синьхуа", мероприятия будут проходить с 29 июля по 12 августа.

"Военнослужащие девяти стран мира, в том числе Китая, России и Казахстана, примут участие в "Суворовском натиске" (соревнования подразделений на боевых машинах пехоты - прим. ТАСС), конкурсах по ведению противовоздушного боя, техническому обслуживанию вооружений, а также радиационной, химической и биологической разведке", - отмечает агентство.

"Вооруженные силы КНР в рамках игр также проведут выставки вооружений и культурные мероприятия для общественности и военнослужащих государств-участников", - указало агентство.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".