Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай проведет четыре конкурса международных игр АрМИ-2017 в Синьцзяне

Армия и ОПК
29 июня, 17:49 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Армейские международные игры в этом году пройдут также в России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 29 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Народно-освободительная армия Китая организует соревнования в четырех дисциплинах в городском уезде Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад Китая) в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017).

Как сообщило в четверг агентство "Синьхуа", мероприятия будут проходить с 29 июля по 12 августа.

"Военнослужащие девяти стран мира, в том числе Китая, России и Казахстана, примут участие в "Суворовском натиске" (соревнования подразделений на боевых машинах пехоты - прим. ТАСС), конкурсах по ведению противовоздушного боя, техническому обслуживанию вооружений, а также радиационной, химической и биологической разведке", - отмечает агентство.

"Вооруженные силы КНР в рамках игр также проведут выставки вооружений и культурные мероприятия для общественности и военнослужащих государств-участников", - указало агентство.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20
2
Иранское телевидение распространило фотографии, подтверждающие гибель главаря ИГ
3
Комитет Конгресса США проголосовал за отмену резолюции о применении силы за рубежом
4
Японская автомобильная компания разместит производство в Подмосковье
5
Здание торгового университета в центре Донецка обрушилось из-за ливня
6
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
7
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом
Темы дня
Загрузка...
Реклама