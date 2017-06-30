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Военнослужащие из Бурятии изучают новые ЗРК "Бук-М2" в Оренбургской и Смоленской областях

Армия и ОПК
30 июня, 3:45 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Занятия проходят в учебных центрах ПВО в Оренбургской и Смоленской областях в рамках полугодовых курсов подготовки

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УЛАН-УДЭ, 30 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Военнослужащие соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, приступили к практическим занятиям на новых зенитно-ракетных комплексах "Бук-М2". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе округа.

"Занятия проходят в учебных центрах ПВО в Оренбургской и Смоленской областях в рамках полугодовых курсов подготовки. Они завершатся стыковочными стрельбами с боевыми пусками ракет на полигоне Капустин Яр во втором полугодии этого года", - уточнили в ВВО.

В ходе практической части учебы военнослужащие освоят особенности заряжания пусковых установок, методику работы на электронном оборудовании ЗРК, выполнят электронные пуски ракет. После завершения обучения военнослужащие вернутся в Бурятию, в пункт постоянной дислокации, с новыми ЗРК "Бук- М2".

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