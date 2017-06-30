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Корвет "Совершенный" на государственных испытаниях отработал взаимодействие авиацией

Армия и ОПК
30 июня, 4:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 30, июня. /ТАСС

В ближайшее время экипажу предстоит отработка посадок вертолетов Ка-27 на палубу корабля

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ), отработал взаимодействие с экипажами корабельных вертолетов Ка-27, противолодочных самолетов Ил-38 и истребителей МиГ-31, сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

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"В рамках проведения государственных испытаний "Совершенного" в морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота, летчики морской авиации совершили плановые облеты корвета с целью проверки радиолокационных систем корабля, комплексов противовоздушной обороны и систем связи. В частности, в море проверялась работа систем корвета по обнаружению, опознаванию и сопровождению различных типов воздушных целей на больших и малых высотах и имеющих разные скоростные характеристики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время экипажу предстоит отработка посадок вертолетов Ка-27 на палубу корабля.

Корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны. Они способны вести борьбу с кораблями и подводными лодками, оказывать огневую поддержку в ходе десантных операций. Полное водоизмещение корветов достигает 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

Основу вооружения кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", корветы также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и малокалиберными зенитными ракетными комплексами АК-630. Также корветы данного типа оборудованы торпедными аппаратами "Пакет", вертолетной площадкой и ангаром для летательного аппарата.

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