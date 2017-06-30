Корвет "Совершенный" на государственных испытаниях отработал взаимодействие авиацией

"Известия": организаторы "Евровидения" не будут штрафовать РФ за неучастие в конкурсеКультура 30 июня, 5:00
"Известия": новый ГОСТ позволит производить водку с золотом и серебромЭкономика и бизнес 30 июня, 4:13
США напрямую обвинили Сирию в невыполнении обязательств по уничтожению химоружияМеждународная панорама 30 июня, 4:13
WP: в Twitter может появиться возможность отмечать недостоверную информациюЭкономика и бизнес 30 июня, 3:55
Яромир Ягр пожаловался на отсутствие предложений со стороны клубов НХЛСпорт 30 июня, 3:40
Постпред США при ООН обосновала недоверие к Ирану басней о скорпионе и лягушкеМеждународная панорама 30 июня, 3:19
В лондонском аэропорту задержана женщина по подозрению в подготовке терактовМеждународная панорама 30 июня, 3:13
Требования ужесточить проверки на рейсах в США коснутся двух аэропортов МосквыМеждународная панорама 30 июня, 2:51
Сергей Фурсенко обсудит с Манчини вопрос возвращения Аршавина в ФК "Зенит"Спорт 30 июня, 2:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота (ТОФ), отработал взаимодействие с экипажами корабельных вертолетов Ка-27, противолодочных самолетов Ил-38 и истребителей МиГ-31, сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"В рамках проведения государственных испытаний "Совершенного" в морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота, летчики морской авиации совершили плановые облеты корвета с целью проверки радиолокационных систем корабля, комплексов противовоздушной обороны и систем связи. В частности, в море проверялась работа систем корвета по обнаружению, опознаванию и сопровождению различных типов воздушных целей на больших и малых высотах и имеющих разные скоростные характеристики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время экипажу предстоит отработка посадок вертолетов Ка-27 на палубу корабля.
Корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны. Они способны вести борьбу с кораблями и подводными лодками, оказывать огневую поддержку в ходе десантных операций. Полное водоизмещение корветов достигает 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.
Основу вооружения кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", корветы также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и малокалиберными зенитными ракетными комплексами АК-630. Также корветы данного типа оборудованы торпедными аппаратами "Пакет", вертолетной площадкой и ангаром для летательного аппарата.