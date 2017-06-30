Более 102 тысяч призывников отправлены в войска

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июня. /ТАСС/. Более 102 тысяч человек (72% от установленной нормы) отправлены в войска в рамках весеннего призыва в России, сообщил на расширенном заседании призывной комиссии Амурской области начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации, подлежит призыву и направлению в войска 142 тысячи человек. Призывными комиссиями уже вынесены решения о призыве в отношении 100% призывников в соответствии с заданием. Отправлены в войска более 102 тысяч призывников, что составляет 72% от установленной нормы призыва", - сказал Тонкошкуров.
Комиссариаты Восточного военного округа уже призвали около 90% новобранцев от плана весеннего призыва.
"По итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом число уклоняющихся от призыва стало меньше на 20%. Если рассматривать с 2012 года по настоящее время, их число сократилось более чем на половину - на 56,7%", - добавил Тонкошкуров, отметив, что это связано с повышением привлекательности военной службы и улучшением условий ее прохождения.
Выездная межведомственная комиссия Минобороны России по подготовке граждан к военной службе и военно- патриотическому воспитанию, которую возглавил Тонкошкуров, начала работу в Амурской области в среду.
Тонкошкуров также сообщил, что военные комиссариаты призовут на территории Крыма 2,4 тысячи человек.
"Весной всего с полуострова будет призвано 2,4 тысячи человек, из них из Республики Крым 2 тысячи человек и 400 человек из Севастополя", - сказал Тонкошкуров.
Одно из нововведений весеннего призыва 2017 года касается призывников из Крыма и Севастополя. Теперь они будут служить во всех соединениях и воинских частях на территории России. Ранее их направляли только в соединения и воинские части в границах полуострова.