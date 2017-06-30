Модернизированный вариант РЛС "Подсолнух" может быть использован в Арктике

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Модернизированный вариант загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) "Подсолнух" адаптирован для применения в Арктическом регионе. Об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный конструктор Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в концерн РТИ) Сергей Сапрыкин.
"Подсолнух" модернизировали для работы в экстремальных полярных условиях для размещения на арктическом побережье", - сказал он в ходе Международного военно-морского салона, который проходит в Санкт-Петербурге.
Ранее генеральный директор НИИДАР Александр Милославский сообщил ТАСС, что опытный образец модернизированной РЛС пройдет заводские испытания до конца текущего года.
Загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух" размещается на побережьях и предназначена для обнаружения морских и воздушных целей на расстоянии не менее 400 километров. Станция в автоматическом режиме способна обнаруживать и сопровождать не менее 300 морских и 100 воздушных объектов.
В настоящее время Военно-морской флот России эксплуатирует три станции "Подсолнух" на побережьях Каспийского, Японского и Охотского морей.