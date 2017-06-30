Головная неатомная подлодка проекта "Лада" будет модернизирована

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Первая неатомная подводная лодка проекта 677 "Лада" - "Санкт-Петербург" - пройдет ремонт и модернизацию, сообщил ТАСС источник в российской делегации на Международном военно-морском салоне.

"Сегодня речь идет о том, чтобы не только провести средний ремонт этого корабля, но и модернизировать его до состояния первого серийного (второго по счету - прим. ТАСС). Такие работы займут два - три года", - сказал собеседник агентства, не уточнив сроки начала ремонта.

Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. т (против 2,3 тыс. т у "Варшавянок"), а скорость подводного хода достигает 21 узла.

Подлодки проекта 677 разработаны в ЦКБ "Рубин". Благодаря применению новых решений в конструкции корпуса, особого покрытия и новейшей радиоэлектроники они обладают непревзойденной скрытностью. Вооружены "Лады" ракетами "Калибр".

Головная лодка серии "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010 году находится в опытной эксплуатации. "Кронштадт" и "Великие Луки" заложили соответственно в 2005 и 2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось в 2013 году. Они строятся с учетом всех замечаний, выявленных в ходе эксплуатации головного корабля.

Как сообщил ранее заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, Военно- морской флот России планирует заказать еще две субмарины этого проекта. По его словам, подлодки этого типа станут основой российского неатомного подводного флота.