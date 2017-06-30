Головной вертолетоносец "Прибой" будет стоить около 40 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Головной из двух универсальных десантных кораблей (УДК) "Прибой", которые планирует получить Военно-морской флот до 2025 года, будет стоить около 40 млрд рублей, на создание корабля уйдет до пяти лет. Об этом сообщил ТАСС начальник отделения перспективного строительства кораблей Крыловского государственного научного центра Владимир Пепеляев.

"Такой корабль, по нашим оценкам, будет стоить примерно 40 млрд рублей с учетом всех этапов проектирования, с учетом постройки и с учетом проведения испытаний", - сказал Пепеляев на проходящем в Петербурге Международном военно-морском салоне (МВМС).

Говоря о сроках создания "Прибоя", специалист отметил, что "около года уйдет на эскиз, еще года полтора на техпроект, затем разработка рабоче-конструкторской документации и постройка". "В общей сложности от начала проектирования до передачи флоту пройдет не менее пяти лет", - уточнил Пепеляев.

Он подчеркнул, что техническое задание на создание УДК еще не получено. "Если в ближайшее время будет приято решение на строительство корабля, то до конца года Крыловский центр совместно с Невским ПКБ смогут завершить работу над аванпроектом, и бюро может начать проектирование УДК", - сказал начальник отделения.

Как сообщил ранее замглавкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, флот рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля типа "Прибой" к 2025 году. По его словам, такие корабли Военно-морскому флоту нужны, их проектирование и строительство предусмотрено в новой государственной программе вооружений на 2018-2025 годы.

Макет вертолетоносца представлен на МВМС на стенде Крыловского центра. Водоизмещение корабля должно составить 23000 т, длина - 200 м и ширина - 34 м, "Прибой" будет иметь скорость полного хода до 24 узлов, дальность плавания - 6000 миль, автономность - 30 суток. Экипаж корабля будет насчитывать около 400 человек, он сможет перевозить от 500 до 900 человек морского десанта, около 50 боевых машин пехоты и до 10 танков. На корабле могут базироваться до 15 вертолетов различных классов, также на нем могут быть размещены шесть десантных катеров и шесть штурмовых.