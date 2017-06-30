Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Головной вертолетоносец "Прибой" будет стоить около 40 млрд рублей

Армия и ОПК
30 июня, 9:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, июня. /ТАСС

Отмечается, что на создание корабля уйдет до пяти лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Макет УДК "Прибой"

Макет УДК "Прибой"

© Дмитрий Решетников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Головной из двух универсальных десантных кораблей (УДК) "Прибой", которые планирует получить Военно-морской флот до 2025 года, будет стоить около 40 млрд рублей, на создание корабля уйдет до пяти лет. Об этом сообщил ТАСС начальник отделения перспективного строительства кораблей Крыловского государственного научного центра Владимир Пепеляев.

"Такой корабль, по нашим оценкам, будет стоить примерно 40 млрд рублей с учетом всех этапов проектирования, с учетом постройки и с учетом проведения испытаний", - сказал Пепеляев на проходящем в Петербурге Международном военно-морском салоне (МВМС).

Говоря о сроках создания "Прибоя", специалист отметил, что "около года уйдет на эскиз, еще года полтора на техпроект, затем разработка рабоче-конструкторской документации и постройка". "В общей сложности от начала проектирования до передачи флоту пройдет не менее пяти лет", - уточнил Пепеляев.

Он подчеркнул, что техническое задание на создание УДК еще не получено. "Если в ближайшее время будет приято решение на строительство корабля, то до конца года Крыловский центр совместно с Невским ПКБ смогут завершить работу над аванпроектом, и бюро может начать проектирование УДК", - сказал начальник отделения.

Как сообщил ранее замглавкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, флот рассчитывает получить как минимум два перспективных десантных корабля типа "Прибой" к 2025 году. По его словам, такие корабли Военно-морскому флоту нужны, их проектирование и строительство предусмотрено в новой государственной программе вооружений на 2018-2025 годы.

Макет вертолетоносца представлен на МВМС на стенде Крыловского центра. Водоизмещение корабля должно составить 23000 т, длина - 200 м и ширина - 34 м, "Прибой" будет иметь скорость полного хода до 24 узлов, дальность плавания - 6000 миль, автономность - 30 суток. Экипаж корабля будет насчитывать около 400 человек, он сможет перевозить от 500 до 900 человек морского десанта, около 50 боевых машин пехоты и до 10 танков. На корабле могут базироваться до 15 вертолетов различных классов, также на нем могут быть размещены шесть десантных катеров и шесть штурмовых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Международный военно-морской салон - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Московском регионе
2
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
3
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
4
Социал-демократы добились голосования по легализации однополых браков в обход Меркель
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
Орешкин: прогноз по курсу рубля может быть скорректирован в сторону укрепления
7
"Известия": новый ГОСТ позволит производить водку с золотом и серебром
Темы дня
Загрузка...
Реклама