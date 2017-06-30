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ОСК: ВМФ РФ не участвует в гонке вооружений

Армия и ОПК
30 июня, 10:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 30, июня. /ТАСС

Вице-президент Объединенной судостроительной корпорации пояснил, что "идет нормальная смена корабельного состава Советского Союза", который выслужил сроки службы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Плановое обновление боевых кораблей, а не участие в гонке вооружений является одной из приоритетных задач для ВМФ России и промышленности. Такое мнение в беседе с журналистами высказал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

"Я не считаю, что идет какая-то гонка вооружений. Идет нормальная смена корабельного состава Советского Союза, который выслужил свои сроки службы. Мы заменяем выбывшие корабли новыми классами, новыми принципами вооружения и новым оружием", - сказал он.

По словам Пономарева, российские корабелы отладили работу по сдаче головных кораблей новейших проектов.

"Практически по всем головным кораблям в этом году завершаем работу - самый сложный период, когда отрабатывались новые вооружения. Я думаю, что в этом году мы завершим испытания новейшего фрегата "Адмирал Горшков", и он будет принят в состав ВМФ", - добавил вице-президент корпорации.

Он отметил, что российские проекты новейших кораблей и судов, представленные на Международном Военно-морском салоне, вызвали особый интерес у нескольких десятков зарубежных делегаций.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии российского военного ведомства, что в 2016 году ВМФ России пополнился 24 кораблями и судами обеспечения и двумя подводными лодками.

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