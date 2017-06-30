В Петербурге спущен на воду новый корвет, оснащенный "Калибрами"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" проекта 20385, оснащенный ракетным комплексом "Калибр-НК", спущен на воду на "Северной верфи", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Команду на спуск погружного дока с кораблем дал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации - генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.

После спуска "Гремящий" переведут к достроечной набережной, где он получит электропитание с берега. На корвет будет устанавливаться вооружение, также будет проводиться оборудование бытовых и жилых помещений, камбузов. В августе на корвете начнутся швартовые испытания.

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Осенью на "Гремящий" заселят экипаж, флоту он должен быть передан до конца 2018 года.

"Гремящий" - первый корвет проекта 20385, созданный после модернизации базового проекта корветов 20380. На "Северной верфи" строится и второй корабль этого проекта - "Проворный".

Проект разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого типа предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.

Водоизмещение корветов проекта 20385 составляет 2,2 тыс. тонн, дальность плавания - 3,5 тыс. миль, автономность - 15 суток. Они оснащены универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет".