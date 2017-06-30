Команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств подтвердили участие в АрМИ-2017

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств подтвердили на сегодняшний день участие в Армейских международных играх этого года. Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"С 29 июля по 12 августа пройдут Армейские международные игры. С каждым годом количество их участников неизменно растет. На текущий момент готовы представить свои команды 28 стран. Еще семь государств направят на игры наблюдателей", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в этом году в состав соревнований войдут пять новых конкурсных испытаний, военные будут состязаться в 28 дисциплинах.

Министр напомнил, что в этом году заметно расширилась и география проведения игр. Соревнования состоятся не только в России, но и в Китае, Казахстане, Азербайджане, Белоруссии.

"Места проведения конкурсов практически готовы. Рассчитываю, что, как и прежде, Армейские международные игры пройдут на самом высоком уровне", - подчеркнул глава Минобороны.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".