Рогозин: в программе вооружений особое внимание будет уделено созданию новых судов

КЕРЧЬ, 30 июня. /ТАСС/. В государственной программе вооружений на 2017-2025 годы особое внимание будет уделено созданию новых судов для российского флота и внедрению новых технологических решений. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на церемонии закладки малого гидрографического судна проекта 19910 "Амур", предназначенного для проведения гидрографических и лоцманских работ прибрежных вод.

"Буквально несколько недель тому назад поступила новая программа вооружений, она рассчитана на программный период 10 лет и мы сейчас внимательно ее изучаем с точки зрения того, что предстоит сделать для обновления военно-морского флота, в частности, Черноморского флота, - отметил он. - Самое главное - флоту мы будем уделять особое внимание".

Рогозин подчеркнул, что ситуация в мире в настоящий момент крайне непростая, "никому не нравится все, что произошло у нас с Крымом, никому не нравится подъем России". Он добавил, что в сложившихся условиях Россия может рассчитывать только на себя, свою армию, флот, воздушно-космические силы.

Вице-премьер отметил, что российский военно-морской флот - это часть дипломатии, потому как именно российские корабли, заходя в порты по всему миру, демонстрируют мощь России. "Так давайте мы сегодня уделим особое внимание флоту, а в программе вооружений заложим новые технологические решения и новые корабли, часть из которых будут строиться здесь, на Заливе, в Керчи, обеспечивая завод работой", - сказал зампред правительства.

Он сделал акцент на том, что на предприятии предстоит еще многое сделать - обновлять технологии, которые бы позволили строить здесь еще более сложные конструкции с большим водоизмещением. В заключении Рогозин добавил, что видит большую перспективу для предприятия.