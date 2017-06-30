РТИ обсуждает с инозаказчиками создание на их территории ситуационных центров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Концерн РТИ в рамках Международного военно-морского салона (МВМС-2017) обсудил с партнерами из стран Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии создание на их территории командных пунктов и ситуационных центров. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора - руководитель комплекса международного бизнеса ОАО "РТИ" Михаил Банашко.
"Векторы сотрудничества, заинтересовавшие иностранных заказчиков, связаны, прежде всего, с поставкой готовых радиолокационных изделий, а также проведением совместных ОКР различных направлений. Помимо этого, если раньше речь шла о поставках за рубеж одиночных изделий и систем, то сейчас мы рассматриваем вопрос об интегрировании систем, разрабатываемых РТИ, в заграничные системы, о создании командных пунктов и ситуационных центров в странах, потенциальных для сотрудничества", - сказал Банашко.
По его словам, в ходе переговоров потенциальным иностранным заказчикам был сделан ряд предложений по организации комплексного подхода в рамках сотрудничества, которые заинтересовали зарубежных гостей МВМС-2017.
"В настоящее время формируется общая с "Рособоронэкспортом" программа продвижения нашей техники на рынке вооружений", - резюмировал Банашко.
Под ситуационным центром принято понимать некий объект (помещение, здание), который оснащен средствами коммуникаций для передачи разного рода информации. В настоящее время в России ситуационный центр есть у Министерства чрезвычайных ситуаций. В него поступает информация о происшествиях со всей страны, с учетом которой формируется соответствующий план по разрешению конкретных ситуаций. Кроме того, подобный центр призван координировать работу региональных подразделений ведомства, которые ежеминутно докладывают об остановке на вверенной территории.