"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон

С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии

С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии 30 июня, 16:32

В Санкт-Петербурге завершилась деловая программа VIII Международного военно-морского салона (МВМС-2017). В нем приняло участие более 400 компаний, в том числе 49 зарубежных из 29 стран. Российская экспозиция состояла из 105 компаний.

Аналогами выставки за рубежом являются Euronaval во Франции и IMDEX Asia в Сингапуре. Военно-морской салон проходит раз в два года с 2003 года на территории выставочного комплекса "Ленэкспо", у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории. Всего были представлены 21 корабль, катер и судно из состава Военно-морского флота и пограничной службы ФСБ. Кроме того, на Ржевском полигоне Минобороны РФ для официальных иностранных делегаций и журналистов прошла демонстрация морских артиллерийских систем и образцов стрелкового оружия.

На протяжении многих лет МВМС служит площадкой для делового общения специалистов из разных стран по широкому кругу вопросов развития военно-технического сотрудничества и международной кооперации, способствует продвижению российской продукции военного назначения на мировые рынки Владимир Путин президент России

Президент выразил уверенность, что нынешний салон вызовет заинтересованное внимание профессионалов и многочисленных гостей, а также предоставит российским производителям возможность привлечь зарубежные инвестиции, сформировать пакет новых, перспективных заказов.

ТАСС/Ruptly/Reuters/CCTV

Приветствие участникам и гостям МВМС-2017 направил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что "за время своего существования выставка приобрела заслуженное международное признание и объединила специалистов, разработчиков и производителей военно-морской техники и вооружения из разных регионов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья".

Многие из российских экспонатов не имеют аналогов в мире. И это – яркое свидетельство большого потенциала нашей конструкторской и инженерной школы Дмитрий Медведев премьер-министр РФ

Крупнейший российский стенд на салоне у Объединенной судостроительной корпорации (ОСК): 43 модели кораблей, судов и другой морской техники. В частности, показан атомный подводный крейсер "Борей", подлодка проекта 636 с комплексом Club-S, неатомная субмарина проекта 677Э "Амур-1650" с воздухонезависимой энергетической установкой, патрульный корабль ледового класса проекта 23550, экспортный вариант многоцелевого фрегата проекта 22356 и другие корабли.

Спуск на воду корвета "Гремящий"

Во время проведения МВМС-2017 на "Северной верфи" был спущен на воду новый корвет проекта 20385, оснащенный "Калибрами".

Этот корабль серьезно отличается от первой небольшой серии корветов 20380 и 20385. Он оснащен новейшим комплексом вооружения. Пришлось в процессе строительства этого корабля заниматься импортозамещением Александр Шляхтенко генеральный директор ЦМКБ "Алмаз"

В этом корвете улучшены ходовые характеристики, используется самое современное вооружение, для уменьшения заметности применяется радиопоглащающее покрытие. На "Гремящий" будет установлена новейшая разработка – многофункциональный радиолокационный комплекс, который позволит кораблю хорошо ориентироваться в море и получать точные данные о противнике.

Серия корветов 20385 будет состоять из четырех кораблей, а дальше перейдут на строительство нового корвета 20386.

"Гремящий" – первый корвет проекта 20385, созданный после модернизации базового проекта корветов 20380. Они предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству отмечает увеличение числа заявок на военно-морскую технику российского производства.

Эффективность нашей военно-морской техники наглядно подтверждается в ходе реальных боевых действий. С учетом сказанного мы рассчитываем на дальнейшее увеличение доли военно-морской техники в общем портфеле экспортных заказов Андрей Бойцов первый заместитель директора ФСВТС

По данным "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"), наибольший интерес в российских кораблях и вооружении проявляют государства Юго-Восточной Азии – Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, а также традиционные партнеры: Вьетнам, Индия и Китай.

Кроме того ведутся активные консультации по тематике ВМС со странами Латинской Америки, в том числе Уругваем, Перу и Бразилией. Доля вооружения и техники для военно-морских сил составляет в среднем 12% от общего объема продаж "Рособоронэкспорта".

Наибольший интерес со стороны иностранных заказчиков к корвету проекта 20382 "Тигр", большой дизель-электрической подводной лодке проекта 636, корабельному комплексу ракетного оружия с противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт", интегрированным ракетным системам "Калибр-ПЛЭ" (Club-S) и "Калибр-НКЭ" (Club-N).

Оснащение "Мистралей"

На выставке стало известно, что РФ передала Египту предложения по оснащению "Мистралей", в том числе средствами локации, связи и другими корабельными системами и комплексами. По тематике ударных палубных вертолетов Ка-52К Россия стала победителем в объявленном тендере и в настоящий момент продолжаются коммерческие переговоры, сообщили в ФСВТС.

Арктическая тематика

Иностранные делегации, прибывшие на морской салон, проявили особый интерес к проекту ледокола "Лидер" и арктическим технологиям.

Их интересует, как удалось реализовать многие планы по импортозамещению, что за технические решения были предложены нашими конструкторами, инженерами с тем, чтобы в условиях санкций фактически восполнить эти пробелы по поставкам. И второе – огромный интерес к арктической тематике, это точно совершенно. Это, конечно, наши проекты ледоколов Дмитрий Рогозин вице-премьер РФ

По его словам, в отличие от крупных наших ледоколов – "Арктика", "Урал", "Сибирь", которые будут сдаваться уже в 2019, 2020 и 2021 году, речь идет о ледоколе еще большего класса – на 120 мегаватт.

Интерес "Варшавянкам"

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что Индонезия, Филиппины и Таиланд хотят приобрести у России подводные лодки проекта 636 "Варшавянка". По его словам, "сегодня это самая востребованная лодка, и интерес к ней проявляют практически все наши клиенты. Во Вьетнам мы закончили поставку этих проектов".

Корабли проектов 22160 и 21632

Модульные патрульные корабли проекта 22160 и малые ракетные корабли проекта 21632 "Торнадо" производства Зеленодольского завода вызывают особый интерес у стран АСЕАН. По словам гендиректора предприятия Рената Мистахова, "по ВТС [военно-техническое сотрудничество] мы работаем со многими странами, в основном это страны, входящие в АСЕАН. Проработки идут". В этом году завод сдаст заказчикам семь кораблей.

Фрегаты проекта 11356

Россия и Индия определились с верфями, где будут строиться фрегаты проекта 11356, которые Нью-Дели намерен купить у РФ. Два фрегата будут построены в России на верфи АО "ПСЗ "Янтарь". Следующие два фрегата при российском техническом содействии будут строиться на территории Индии на определенной правительством Индийской Республики верфи "Гоа шипъярд".

В октябре прошлого года Россия и Индия подписали ряд соглашений в военно-технической сфере, в том числе о производстве в интересах ВМС Индии фрегатов проекта 11356. В 2016 году стало известно, что Россия обсуждает с Индией продажу второй тройки фрегатов проекта 11356, предназначавшейся для Черноморского флота. Два из них были заложены на прибалтийском судозаводе "Янтарь" в 2013 году.

Патрульные корабли ледового класса

Как заявили в ОСК, перспективный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет обеспечивать национальные интересы России в Арктике и сможет выполнять поисково-спасательные операции.

Он может спокойно осуществлять ледовую проводку различных кораблей, у него есть оружие, которое обеспечит безопасность конвоирования кораблей, радиоэлектронные средства, спасательные средства, а также модульные контейнеры, в которые можно ставить любое оборудование, включая поисково-спасательное. При необходимости на этом корабле может базироваться вертолет Виктор Чирков главный советник президента ОСК

В 2016 году Минобороны РФ заказало у "Адмиралтейских верфей" два патрульных корабля ледового класса проекта 23550. Они должны быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 м. Первый корабль этого проекта – "Иван Папанин" – планируют сдать флоту к 2021 году.

Корвет с 24 "Калибрами"

Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разработал концептуальный проект корвета, который получит на вооружение 24 противокорабельных ракетных комплекса "Калибр" вместо 8 у своих предшественников.

Мы получили чисто практические доказательства, что на кораблях столь малого водоизмещения может быть установлено высокоточное оружие большой дальности с обычной боевой частью и при этом с большим количеством ячеек универсальных пусковых установок. В настоящее время даже такие небольшие корабли могут нести стратегическое оружие, в этом отличие современных корветов от кораблей прошлого века, которые несли службу в прибрежных водах Владимир Никитин гендиректор КГНЦ

Нормальное водоизмещение корвета составит 1980 т, скорость полного хода – 30 узлов, дальность хода – 3500-4000 миль, автономность – 15 суток, экипаж – 90 чел. Корабль будет оснащаться различными типами вертикальных пусковых установок для размещения различного ракетного вооружения, также предусмотрена установка двух четырехтрубных торпедных аппаратов калибра 324 мм, артиллерийской установки калибра 100 мм и двух малокалиберных зенитных артиллерийских комплексов калибра 30 мм. По требованию заказчика может быть размещен вертолет.

Тральщики "Александрит"

В этом году планируется заложить пятый по счету стеклопластиковый тральщик проекта "Александрит", еще два – в 2018-м.

Сейчас уже заложены три корабля этого проекта, два будут сданы флоту в 2018 году, один – в 2019-м.

Головной корабль серии ("Александр Обухов", спроектирован ЦМКБ "Алмаз") создавался по отдельному контракту, он был сдан флоту в декабре 2016 года. Позже была законтрактована серия еще из шести единиц. Первый серийный (второй по счету) тральщик был заложен в 2015 году, еще два – в этом году.

Корабли серии "Александрит" имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Испытания морских двигателей

Как сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех), испытания трех типов новых морских двигателей российского производства планируется завершить к концу 2017 года. Специалисты ОДК уже начали испытания газотурбинных двигателей морского назначения М90ФР (мощность 27 500 л.с.). Эти двигатели сейчас являются самыми востребованными на флоте. Первые агрегаты будут поставлены для нужд ВМФ в 2018 году.

Также ведется ОКР по разработке газотурбинного двигателя М70ФРУ-2 и корабельных ГТА М35Р-1, М35Р-2 и М70Р мощностью 10 тысяч л.с. и ОКР по разработке двигателя М70ФРУ-Р с реверсивной силовой турбиной для замены двигателей зарубежного производства, находящихся в эксплуатации на российских кораблях.

Морской двигатель пятого поколения

Как заявили в ОДК, облик морского газотурбинного двигателя пятого поколения определят к 2019 году, а первый образец могут создать уже через три года. Дальнейшее развитие морских двигателей может быть направлено по пути увеличения мощности, а также повышения их КПД.

Двигатели для Су-33

Для обеспечения потребностей государственного заказчика ОДК возобновила производство турбореактивных двигателей АЛ-31Ф серии 3 для палубных истребителей Су-33.

Для укомплектования самолетов Морской авиации Су-33 двигатели поступают после проведения всех этапов испытаний. ОДК также ведет работу по техническому сопровождению находящихся в эксплуатации морских АЛ-31Ф.

Особенностью АЛ-31Ф серии 3 является возможность введения дополнительного особого режима, который используется при взлете самолета с палубы с полной боевой нагрузкой или при экстренном уходе на второй круг.

Аванпроект неатомной подлодки

На салоне стало известно о создании аванпроекта неатомной субмарины пятого поколения разработки ЦКБ "Рубин". Идет согласование задания на разработку технического проекта корабля. Решение о начале его строительства будет приниматься после завершения технического проектирования.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит, основой для проекта неатомных подлодок пятого поколения станет проект 677 "Лада". Головная подлодка этого семейства "Санкт-Петербург" находится в опытной эксплуатации на Северном флоте, строятся еще две.

Перспективный вертолетоносец "Прибой"

Вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев сообщил, что началась работа над проектом перспективного вертолетоносца "Прибой" и уже известны верфи, на которых могут строиться корабли этого типа. Строительство вертолетоносцев "Прибой" заложено в новую государственную программу вооружения на 2018-2025 годы.

На морском салоне Крыловский центр продемонстрировал концептуальный проект универсального десантного корабля (УДК) "Прибой".

УДК создан с учетом российских условий, учитывающих особенности эксплуатации подобных кораблей нашим ВМФ. Его концепция в целом не претерпела изменений с момента первого представления на форуме "Армия-2015", но по желанию заказчика, в конструкцию корабля могут быть внесены определенные дополнения. Это касается, в частности, применения носовой аппарели или размещения ракетных комплексов Владимир Никитин генеральный директор КГНЦ

Перспективный "Прибой" предназначен для приема, перевозки морем и высадки во взаимодействии с другими силами флота войск и техники на необорудованное побережье в ходе морской десантной операции. Корабль предполагается оснастить газотурбинной главной энергетической установкой. Экипаж корабля – около 400 чел., он способен перевозить до 900 морпехов, около 50 боевых машин пехоты и до 10 танков.

ВМФ РФ планирует получить два перспективных десантных корабля к 2025 году. Головной из двух УДК будет стоить около 40 млрд рублей, на создание корабля уйдет до 5 лет.

Эсминец "Лидер"

Согласование в Минобороны РФ прошел эскизный проект эсминца нового поколения "Лидер". Сроки начала строительства будут определены на этапе технического проектирования корабля. Эсминец получит ядерную энергоустановку.

Проектирование "Лидера" включено в проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы, строительство планируется начать в 2025 году.

Проект эсминца под шифром "Лидер" разрабатывают в Северном проектно-конструкторском бюро в Петербурге. Ранее сообщалось, что водоизмещение будущего корабля может составить от 10 до 15 тысяч тонн.

Перспективный авианосец

Замглавкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что флот собирается построить перспективный авианосец. Проводится проработка различных бюро, чтобы определить облик данного корабля.

Ранее заявляли, что российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, контракт на строительство авианосца может быть подписан к концу 2025 года.

Крыловский государственный научный центр (занимается исследованиями в области судостроения) на салоне снова представил ранее уже демонстрировавшуюся модель тяжелого авианосца проекта 23000Э "Шторм" водоизмещением до 100 тыс. тонн, способного нести авиагруппу из 80-90 летательных аппаратов.

Неатомные подлодки "Лада"

Военно-морской флот России планирует заказать еще две неатомные подлодки проекта 677 "Лада". Подлодки этого типа станут основой российского неатомного подводного флота.

Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. т (против 2,3 тыс. т у "Варшавянок"), а скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины нового поколения отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса "Калибр".

Головная лодка серии "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010-м остается в опытной эксплуатации. Ожидается, что она пройдет ремонт и модернизацию. "Кронштадт" и "Великие Луки" заложили соответственно в 2005 и 2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось лишь в 2013 году. Сроки сдачи – 2020 и 2021 год соответственно. Они строятся с учетом всех замечаний, выявленных в ходе эксплуатации головного корабля.

Морской "Панцирь"

Впервые широкой публике новейший морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" был представлен на салоне госкорпорацией "Ростех".

Применение в боевом модуле комплекса многофункциональной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой и зенитной управляемой ракеты с дальностью стрельбы 20 км обеспечивает одновременный обстрел четырех целей, а также поражение новых типов модернизированных противокорабельных ракет и малоразмерных средств воздушного нападения и надводных целей.

Поражающий потенциал комплекса увеличился в три-четыре раза по сравнению с комплексом "Каштан-М". Так, зона поражения зенитной управляемой ракеты увеличена с 10 до 20 км по дальности и с 3 до 15 км по высоте Сергей Чемезов гендиректор "Ростеха"

Комплекс может размещаться на кораблях водоизмещением от 300 тонн. Использование на кораблях "Панцирь-МЕ" позволяет обеспечить безусловную защиту от современных средств воздушного нападения, в том числе низколетящих и малогабаритных дистанционно пилотируемых летательных аппаратов.

Испытания планируется завершить через один-два года. Генеральный директор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко сообщил, что этот комплекс уже установлен на ракетный катер проекта 1241 "Молния" и испытывается в Черном море. Заказ от Военно-морского флота есть, и подписаны соответствующие договора.

Десантный корабль для Арктики

В ходе работы салона стало известно, что в России создается вариант перспективного десантного корабля, предназначенного для Арктики

Это наши инициативные работы на перспективу. Мы не можем стоять на месте, и предлагаем их флоту. <...> Может быть разработан вариант корабля, который сможет ходить, в том числе и в Арктике, и высаживать десант на льдину Сергей Власов генеральный директор Невского ПКБ

По его словам, корабль такого типа должен быть усиленного ледового класса, иначе его раздавит во льдах. "Пока это лишь задумки, но Арктика является одним из приоритетных направлений для страны. И мы тоже смотрим в этом направлении", - сказал он.

Также стало известно, что новый десантный корабль сможет нести на себе и высаживать малые десантные корабли на воздушной подушке. Предлагается несколько вариантов больших десантных кораблей разнообразного водоизмещения.

Корвет проекта 20386

Второй корвет нового поколения проекта 20386 планируется заложить в Петербурге в 2018 году. Новый проект 20386 сильно отличается от базового проекта 20380, его мореходность и обитаемость значительно улучшены. Корвет может быть оснащен "Калибрами".

Головной корабль серии ("Дерзкий") заложили в конце 2016 года на "Северной верфи". Его передача флоту намечена на 2021 год.

Замглавкома ВМФ Виктор Бурсук сообщал ранее, что Военно-морской флот России планирует получить больше десяти корветов нового проекта 20386.

"Варшавянок" для Тихоокеанского флота

На МВМС-2017 стало известно, что сдача серии из шести подлодок проекта 636 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота будет сдвинута на 2022 год. Подвижки сроков связаны с финансированием.

Подлодки проекта 636.3, также известные как "Варшавянки", разработаны ЦКБ "Рубин". Первые две субмарины получат имена "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".

Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов"

Ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" будет начат в 2018 году, его стоимость пока не определена. Он будет отремонтирован без проведения модернизации.

Она (модернизация – Прим. ТАСС) будет начинаться в следующем году, будет проводиться предприятиями, расположенными в зоне ответственности Северного флота. Ну а цена пока не определена, она просчитывается и будет определена чуть позже. Это будет однозначно предприятие ОСК Виктор Бурсук замкомандующего ВМФ России по вооружению, вице-адмирал

Авианосец вооружен крылатыми ракетами "Гранит", расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля. Корабль несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.​

Новые проекты кораблей класса "корвет"

Зеленодольский завод имени А.М. Горького предлагает строить для Военно-морского флота России новые проекты кораблей водоизмещением от 4 тысяч тонн и выше. По словам гендиректора предприятия Рената Мистахова, новшества касаются, в основном, увеличения мореходности, дальности и скорости за счет корпуса, других двигателей, автоматизации, которую сегодня можно использовать на этом корабле.

По своим размерам новые корабли будут принадлежать к классу "корвет". "Размерная линейка разная. В основном, сейчас идет обсуждение водоизмещения от 4 тысяч тонн и выше - класс "корвет", - добавил гендиректор завода.

Ракетные корабли "Каракурт"

Военно-морской флот РФ к 2020 году получит от Зеленодольского завода им. Горького серию из пяти ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Как ожидается, ВМФ России получит 18 малых таких кораблей. Их строят на заводе "Пелла" в Ленинградской области и предприятии "Море" в Феодосии.

Сотрудничество ОДК и ОСК

ОДК и ОСК договорились о сотрудничестве в сфере производства и поставок корабельных газотурбинных двигателей и агрегатов на их основе. Соответствующее соглашение было подписано на военно-морском салоне. Соглашение заключено в рамках государственного оборонного заказа в соответствии с госпрограммой вооружения до 2025 года.

Следующий Международный военно-морской салон пройдет в 2019 году на новой площадке в Кронштадте, где находится военно-морская база ВМФ РФ. Как отмечают в администрации Санкт-Петербурга, там есть все возможности для проведения в нормальном виде демонстрационных полетов авиации и действительно есть возможность представить широко всю продукцию, которая представляется участниками салона.

Роман Азанов