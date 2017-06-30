Рогозин отметил высокий рост производства на судостроительном заводе "Залив" в Керчи

ЯЛТА, 30 июня. /ТАСС/. Темп роста производства военной продукции на судостроительном заводе "Залив" в Керчи по состоянию на апрель 2017 года составил 103%, по итогам 2016 года - 203,3%. Такие данные сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, открывая заседание коллегии военно-промышленной комиссии.

"Если говорить сухими цифрами, например о заводе "Залив", темпы роста: 2016 год - всего 186%, гражданской продукции по прошлому году - 120,3%, военной - 203,3%, - сказал он. - На 1 апреля этого года - всего 124%, 845% - это гражданская продукция, соответственно 103% - военная".

Вице-премьер отметил, что эти цифры "не совсем корректные, потому что не было ничего, практически заводы не работали". Он напомнил свои первые впечатления, после посещения в 2014 году заводов в Керчи и в Феодосии. "У меня было впечатление, что мы прилетели только после того, как улетела оттуда немецкая авиация, которая хорошенько отбомбилась, - сказал Рогозин. - Не было ни одного целого стекла на этих заводах, а сейчас это совсем другое дело, настроение другое". При этом зампред правительства сделал особый акцент на том, что не следует почивать на лаврах, потому как имеется масса нерешенных вопросов, в том числе в кооперации, и кадрами.