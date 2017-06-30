Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Команда из Саратова представит Россию на конкурсе "Безопасная среда" на АрМИ-2017 в Китае

Армия и ОПК
30 июня, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Военные отдельного соединения РХБ из Саратова заняли первое место на всеармейском конкурсе, второе и третье место заняли команды Центрального военного округа и Росгвардии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Всеармейский конкурс среди специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты "Безопасная среда - 2017" в рамках Армейских международных игр, который проходил с 21 по 30 июня, завершился на полигоне Шиханы в Саратовской области. Победу одержала команда из Саратова, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Во всеармейском конкурсе "Безопасная среда - 2017" приняли участие 13 лучших команд. Победителями стали военнослужащие отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты из Саратова. Второе и третье место заняли команды Центрального военного округа и Росгвардии", - говорится в сообщении.

Соревнования предусматривали выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. "Военнослужащие выполняли экстремальное вождение боевых машин, стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также РХМ-4 [машина химической разведки], преодолевали огненно-штурмовую полосу, проводили поиск источников ионизирующего излучения, отбор проб, выполняли обработку зараженных участков местности, ставили аэрозольные завесы", - говорится в сообщении.

Победители получили право представить Россию на одноименном конкурсе в рамках Армейских международных игр 2017 года, который в этом году впервые пройдет не в РФ, а в Китае.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ответные меры России на санкции. Досье
2
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
3
"Газпром" обжалует промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
4
Собянин: Москва пережила новый удар стихии
5
Движение поездов по МЦК восстановлено в штатном режиме
6
Песков: Россия защитит своего гражданина, задержанного на Украине
7
В Госдуме отобрали три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама