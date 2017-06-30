Команда из Саратова представит Россию на конкурсе "Безопасная среда" на АрМИ-2017 в Китае

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Всеармейский конкурс среди специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты "Безопасная среда - 2017" в рамках Армейских международных игр, который проходил с 21 по 30 июня, завершился на полигоне Шиханы в Саратовской области. Победу одержала команда из Саратова, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Во всеармейском конкурсе "Безопасная среда - 2017" приняли участие 13 лучших команд. Победителями стали военнослужащие отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты из Саратова. Второе и третье место заняли команды Центрального военного округа и Росгвардии", - говорится в сообщении.

Соревнования предусматривали выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. "Военнослужащие выполняли экстремальное вождение боевых машин, стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также РХМ-4 [машина химической разведки], преодолевали огненно-штурмовую полосу, проводили поиск источников ионизирующего излучения, отбор проб, выполняли обработку зараженных участков местности, ставили аэрозольные завесы", - говорится в сообщении.

Победители получили право представить Россию на одноименном конкурсе в рамках Армейских международных игр 2017 года, который в этом году впервые пройдет не в РФ, а в Китае.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".