Команда из Саратова представит Россию на конкурсе "Безопасная среда" на АрМИ-2017 в Китае

Свищев запросит позицию ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в ВенгрииСпорт 30 июня, 18:51
Робот вместо Кобейна: зачем искусственный интеллект учат писать стихиКультура 30 июня, 18:51
Исторический успех: сборная России по тхэквондо показала свой лучший результат на ЧМСпорт 30 июня, 18:47
Корейская компания спроектирует и построит в Тюмени гостиницуНовости партнеров 30 июня, 18:42
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Сирии перед международной встречей в АстанеПолитика 30 июня, 18:40
Хоккеист "Вашингтона" Галиев решил вернуться в РоссиюСпорт 30 июня, 18:36
Минэкологии Подмосковья начало онлайн-трансляцию с мусорного полигона КучиноОбщество 30 июня, 18:35
Рубль дорогу бережет: регионы за идею направить часть топливных акцизов в дорожные фондыЭкономика и бизнес 30 июня, 18:28
Дегтярев: Россия задает мировые стандарты в проведении соревнованийСпорт 30 июня, 18:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Всеармейский конкурс среди специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты "Безопасная среда - 2017" в рамках Армейских международных игр, который проходил с 21 по 30 июня, завершился на полигоне Шиханы в Саратовской области. Победу одержала команда из Саратова, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Во всеармейском конкурсе "Безопасная среда - 2017" приняли участие 13 лучших команд. Победителями стали военнослужащие отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты из Саратова. Второе и третье место заняли команды Центрального военного округа и Росгвардии", - говорится в сообщении.
Соревнования предусматривали выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. "Военнослужащие выполняли экстремальное вождение боевых машин, стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также РХМ-4 [машина химической разведки], преодолевали огненно-штурмовую полосу, проводили поиск источников ионизирующего излучения, отбор проб, выполняли обработку зараженных участков местности, ставили аэрозольные завесы", - говорится в сообщении.
Победители получили право представить Россию на одноименном конкурсе в рамках Армейских международных игр 2017 года, который в этом году впервые пройдет не в РФ, а в Китае.
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.
К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".