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Рогозин: судостроительные заводы Крыма способны производить все корабли для ЧФ

Армия и ОПК
30 июня, 19:54 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 30, июня. /ТАСС

Вице-премьер напомнил о масштабной работе, которую удалось провести с 2014 года по восстановлению производственных мощностей крымских промышленных предприятий

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ЯЛТА, 30 июня. /ТАСС/. Судостроительные предприятия Крыма способны производить все корабли, входящие в Черноморский флот (ЧФ), за исключением подводных лодок. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам инспекции судостроительных заводов полуострова.

"Черноморский флот сейчас сильно перевооружается, приходят новые корабли, лодки и так далее, - сказал он. - По номенклатуре боевого состава Черноморского флота в основном все надводные корабли могут производиться на территории Крыма и Севастополя, за исключением подводных лодок (шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Черноморского флота были построены на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС), но ремонтироваться тоже могут, например в том же самом Новороссийске". Вице-премьер подчеркнул, что такой вывод он сделал по итогам инспекции заводов "Залив" в Керчи и "Море" в Феодосии.

Вице-премьер напомнил о том, какую масштабную работу удалось провести с 2014 года по восстановлению производственных мощностей крымских промышленных предприятий. "Я результатами нашей работы за эти три года удовлетворен, потому что сделано очень многое, - сказал он. - Мы знаем точно, где мы недоработали, но в целом Крым сегодня выглядит не просто как территория, куда с удовольствием приезжают и отдыхают со всей России, и, надеюсь, из других стран, но и уже как обеспечивающий себя крупный плацдарм современной промышленности". Рогозин пообещал доложить об этом главе государства и сообщил о том, что до конца года в регионе пройдет крупное федеральное мероприятие, связанное с развитием индустриального и научно-технического потенциала Крыма.

Говоря о кадровых проблемах, Рогозин отметил, что на сегодняшний день имеется большая заинтересованность со стороны генеральных конструкторов отобрать в Крыму талантливую молодежь, которая бы впоследствии пришла на ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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