Модернизированные фрегаты проекта 22350 смогут выполнять задачи эсминцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Модернизированные фрегаты проекта 22350 получат более мощное вооружение и смогут выполнять функции эскадренных миноносцев. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению - гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев на Международном военно-морском салоне, который проходит в Петербурге.

"Этот корабль получит более мощное вооружение и большее водоизмещение, он будет выполнять функции уже совершенно другие, чем фрегаты, - функции эсминца", - рассказал он.

Фрегаты обычно отличаются от эсминцев меньшим водоизмещением и, соответственно, более слабым вооружением. И хотя задачи этих двух классов на современном флоте во многом идентичны, за счет усиленного вооружения и расширенного радиоэлектронного оборудования эсминцы имеют больше возможностей по ведению самостоятельных боевых действий. Также эсминцы могут выступать лидерами корабельных ударных групп.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что фрегаты проекта 22350 станут основными боевыми кораблями Военно-морского флота РФ. Как уточнил в конце июня главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев, до 2020 года флот рассчитывает получить четыре фрегата проекта 22350. После этого проект будет модернизирован, при этом, по словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, что эти корабли будут больше, чем текущий проект 22350, с точки зрения объема вооружения и его эффективности. Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы по модернизации проекта 22350 уже ведутся.

Корабли базового проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов, они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

Головной корабль проекта - фрегат "Адмирал Горшков" - был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010-го. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания, заключительный этап госиспытаний фрегата начался 20 марта 2017 года. "Горшкова" планируется сдать флоту в июле.