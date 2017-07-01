Рогозин надеется на быстрое развитие судостроения в Крыму

Главный тренер сборной Чили Пицци назвал стадион "Санкт-Петербург" очень красивой аренойСпорт 1 июля, 13:09
Видаль: в финале Кубка конфедераций сыграет лучшая сборная Чили в историиСпорт 1 июля, 13:04
Итальянская клиника подтвердила, что Манолас не прибыл на медосмотр для ФК "Зенит"Спорт 1 июля, 12:59
Мутко: Россия проводит последовательную политику нетерпимости к допингуСпорт 1 июля, 12:46
СБУ обвинила спецслужбы РФ в причастности к атаке вируса Petya.AМеждународная панорама 1 июля, 12:32
Мутко: использование паспорта болельщика в РФПЛ будет рассмотрено после ЧМ-2018Спорт 1 июля, 12:27
Инфантино: положительные допинг-тесты в футболе скрыть невозможноСпорт 1 июля, 12:25
Мутко: нет никаких фактов о допинге в российском футболеСпорт 1 июля, 12:17
Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по скалолазанию в соревновании на скоростьСпорт 1 июля, 12:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин связывает большие надежды с развитием судостроения в Крыму. Это он написал на своей странице в Facebook по итогам своего посещения крымских судостроительных предприятий.
"Будем корабли в Крыму строить, как пирожки печь", - написал вице-премьер.
30 июня Рогозин посетил крымские заводы "Залив" в Керчи и "Море" в Феодосии. Он принял участие в церемонии закладки малого гидрографического судна проекта 19910 "Амур" на заводе "Залив". В ходе мероприятия Рогозин отметил, что в госпрограмме вооружений на 2017-2025 годы особое внимание будет уделено созданию новых судов для российского флота и внедрению новых технологических решений.