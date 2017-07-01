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Рогозин надеется на быстрое развитие судостроения в Крыму

Армия и ОПК
1 июля, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Вице-премьер России принял участие в церемонии закладки малого гидрографического судна проекта 19910 "Амур" на заводе "Залив"

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин связывает большие надежды с развитием судостроения в Крыму. Это он написал на своей странице в Facebook по итогам своего посещения крымских судостроительных предприятий.

"Будем корабли в Крыму строить, как пирожки печь", - написал вице-премьер.

30 июня Рогозин посетил крымские заводы "Залив" в Керчи и "Море" в Феодосии. Он принял участие в церемонии закладки малого гидрографического судна проекта 19910 "Амур" на заводе "Залив". В ходе мероприятия Рогозин отметил, что в госпрограмме вооружений на 2017-2025 годы особое внимание будет уделено созданию новых судов для российского флота и внедрению новых технологических решений.

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