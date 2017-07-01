Рогозин надеется на быстрое развитие судостроения в Крыму

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин связывает большие надежды с развитием судостроения в Крыму. Это он написал на своей странице в Facebook по итогам своего посещения крымских судостроительных предприятий.

"Будем корабли в Крыму строить, как пирожки печь", - написал вице-премьер.

30 июня Рогозин посетил крымские заводы "Залив" в Керчи и "Море" в Феодосии. Он принял участие в церемонии закладки малого гидрографического судна проекта 19910 "Амур" на заводе "Залив". В ходе мероприятия Рогозин отметил, что в госпрограмме вооружений на 2017-2025 годы особое внимание будет уделено созданию новых судов для российского флота и внедрению новых технологических решений.