ВМФ РФ: фрегаты проекта 11356 достроят в интересах Черноморского флота

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Вторая тройка фрегатов проекта 11356 из шести кораблей, предназначенных для Черноморского флота (ЧФ), будет обязательно достроена и передана в состав российского флота. Об этом журналистам заявил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук.
"Действительно, сейчас мы идем навстречу нашим партнерам, и следующие корабли будут строиться в интересах наших зарубежных партнеров, однако вторая тройка будет обязательно достроена и войдет в состав Черноморского флота", - сказал он.
В 2016 году стало известно, что Россия обсуждает с Индией продажу второй тройки фрегатов проекта 11356, предназначавшейся для Черноморского флота. Два из них были заложены на прибалтийском судозаводе "Янтарь" в 2013 году.
Сейчас в составе ВМФ РФ находятся два корабля этого проекта ("Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен"), еще один будет передан флоту в этом году. Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток.
Виктор Бурсук также сообщил, что проектирование и строительство подводных лодок пятого поколения внесено в проект госпрограммы вооружений (ГПВ) до 2025 года. "Проектирование этих кораблей, безусловно, начнется, и они будут заложены", - сказал он, отвечая на вопрос, заложено ли соответствующее строительство в новую ГПВ.
Как сообщил ранее ТАСС вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев, аванпроект неатомной субмарины пятого поколения уже создан в России, идет согласование задания на разработку техпроекта.
Заместитель главкома ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков ранее сообщил, что проект неатомных подлодок пятого поколения получит название "Калина". Научно-исследовательскую работу с таким названием ведет ЦКБ "Рубин". По словам Федотенкова, неатомные субмарины пятого поколения начнут строить для Северного и Балтийского флотов. Сейчас для российского флота строятся неатомные подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада".
Также формируется облик перспективной атомной подлодки (АПЛ) пятого поколения "Хаски". Как ранее сообщали в ОСК, формирование ее облика и создание эскизного образца будет завершено в течение двух лет. Разработка многоцелевой АПЛ пятого поколения ведется в конструкторском бюро "Малахит" в Петербурге. Сейчас в России строится серия многоцелевых подлодок четвертого поколения проекта "Ясень" и стратегических ракетоносцев "Борей".