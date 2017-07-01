ВМФ РФ: фрегаты проекта 11356 достроят в интересах Черноморского флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Вторая тройка фрегатов проекта 11356 из шести кораблей, предназначенных для Черноморского флота (ЧФ), будет обязательно достроена и передана в состав российского флота. Об этом журналистам заявил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук.

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"Действительно, сейчас мы идем навстречу нашим партнерам, и следующие корабли будут строиться в интересах наших зарубежных партнеров, однако вторая тройка будет обязательно достроена и войдет в состав Черноморского флота", - сказал он.

В 2016 году стало известно, что Россия обсуждает с Индией продажу второй тройки фрегатов проекта 11356, предназначавшейся для Черноморского флота. Два из них были заложены на прибалтийском судозаводе "Янтарь" в 2013 году.

Сейчас в составе ВМФ РФ находятся два корабля этого проекта ("Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен"), еще один будет передан флоту в этом году. Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток.

Строительство подлодок пятого поколения

Виктор Бурсук также сообщил, что проектирование и строительство подводных лодок пятого поколения внесено в проект госпрограммы вооружений (ГПВ) до 2025 года. "Проектирование этих кораблей, безусловно, начнется, и они будут заложены", - сказал он, отвечая на вопрос, заложено ли соответствующее строительство в новую ГПВ.

Как сообщил ранее ТАСС вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев, аванпроект неатомной субмарины пятого поколения уже создан в России, идет согласование задания на разработку техпроекта.

Заместитель главкома ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков ранее сообщил, что проект неатомных подлодок пятого поколения получит название "Калина". Научно-исследовательскую работу с таким названием ведет ЦКБ "Рубин". По словам Федотенкова, неатомные субмарины пятого поколения начнут строить для Северного и Балтийского флотов. Сейчас для российского флота строятся неатомные подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада".

Также формируется облик перспективной атомной подлодки (АПЛ) пятого поколения "Хаски". Как ранее сообщали в ОСК, формирование ее облика и создание эскизного образца будет завершено в течение двух лет. Разработка многоцелевой АПЛ пятого поколения ведется в конструкторском бюро "Малахит" в Петербурге. Сейчас в России строится серия многоцелевых подлодок четвертого поколения проекта "Ясень" и стратегических ракетоносцев "Борей".