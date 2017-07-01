Делегация российских десантников направилась с визитом в Белоруссию

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Делегация российских десантников во главе с командующим Воздушно-десантными войсками России генерал-полковником Андреем Сердюковым направилась в Белоруссию для обмена опытом в организации боевой подготовки. Об этом в субботу сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе работы делегация российских военных экспертов посетит ряд воинских частей сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии, а также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время визита Сердюков планирует провести рабочую встречу с командующим силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии.

Визит продлится до 4 июля.