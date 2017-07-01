Путин внес изменения в закон "О военном положении"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О внесении изменения в Федеральный конституционный закон "О военном положении". Соответствующий документ был в субботу опубликован на сайте Кремля.

"Федеральный конституционный закон "О военном положении" дополняется статьей 101, в соответствии с которой на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия военного положения, ведется территориальная оборона", - говорится в документе.

Отмечается, что изменения направлены на повышение эффективности деятельности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне.

Федеральный конституционный закон одобрен Государственной Думой 23 июня 2017 года и Советом Федерации - 28 июня 2017 года.