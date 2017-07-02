Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Для российских подлодок создан новый пусковой контейнер для антиторпед

Армия и ОПК
2 июля, 9:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июля. /ТАСС

Контейнер герметичен, он обеспечивает сухое хранение торпед, средств радиоэлектронной борьбы и антиторпед

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Многоразовый транспортно-пусковой контейнер (ТПК) для торпед и антиторпед впервые представили на Международном военно-морском салоне. Как сообщили ТАСС в конструкторском бюро "Малахит", это изделие будет интересно не только российскому Военно-морскому флоту, но и иностранным заказчикам.

"Транспортно-пусковой контейнер многоразового использования отличается относительной простотой и легкостью конструкции. Его можно разместить между прочным и легким корпусом подлодки или в ее надстройке", - сказали в "Малахите".

Контейнер герметичен и обеспечивает сухое хранение торпед, средств радиоэлектронной борьбы и антиторпед. Когда подается команда на применение его полезной нагрузки, он заполняется водой и система управления производит выстрел.

"Подготовка ТПК к выстрелу занимает считанные секунды. Применение таких контейнеров в малых подводных лодках позволяет увеличить вооружение, снизить вес лодки, облегчить регламентное обслуживание и ремонт", - перечислили в конструкторском бюро.

Транспортно-пусковой контейнер обеспечивает применение торпед и антиторпед калибра 324 мм длиной до 3,2 метра на глубине до 400 метров.

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" имени академика Н.Н. Исанина спроектировало многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения семейства "Ясень". Также бюро создает проекты малых и сверхмалых субмарин и глубоководных подводных аппаратов и работает над созданием атомной подлодки пятого поколения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Международный военно-морской салон - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тринадцать человек погибли в результате аварии с "КамАЗом" в Татарстане
2
В центре Дамаска прогремел взрыв, есть погибшие
3
Times: британский спецназ скрывал свои преступления в Афганистане
4
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
5
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
6
По факту ДТП с 13 погибшими в Татарстане возбуждено два уголовных дела
7
Мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта в Подмосковье
Темы дня
Загрузка...
Реклама