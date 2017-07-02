Для российских подлодок создан новый пусковой контейнер для антиторпед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Многоразовый транспортно-пусковой контейнер (ТПК) для торпед и антиторпед впервые представили на Международном военно-морском салоне. Как сообщили ТАСС в конструкторском бюро "Малахит", это изделие будет интересно не только российскому Военно-морскому флоту, но и иностранным заказчикам.

"Транспортно-пусковой контейнер многоразового использования отличается относительной простотой и легкостью конструкции. Его можно разместить между прочным и легким корпусом подлодки или в ее надстройке", - сказали в "Малахите".

Контейнер герметичен и обеспечивает сухое хранение торпед, средств радиоэлектронной борьбы и антиторпед. Когда подается команда на применение его полезной нагрузки, он заполняется водой и система управления производит выстрел.

"Подготовка ТПК к выстрелу занимает считанные секунды. Применение таких контейнеров в малых подводных лодках позволяет увеличить вооружение, снизить вес лодки, облегчить регламентное обслуживание и ремонт", - перечислили в конструкторском бюро.

Транспортно-пусковой контейнер обеспечивает применение торпед и антиторпед калибра 324 мм длиной до 3,2 метра на глубине до 400 метров.

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" имени академика Н.Н. Исанина спроектировало многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения семейства "Ясень". Также бюро создает проекты малых и сверхмалых субмарин и глубоководных подводных аппаратов и работает над созданием атомной подлодки пятого поколения.