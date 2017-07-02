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Воспитанники военных училищ попробуют себя на литературном поприще

Армия и ОПК
2 июля, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В предстоящем учебном году дополнительно к ежегодным конкурсным мероприятиям среди обучающихся училищ будет проводиться конкурс литературного творчества "Проба пера"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первый конкурс литературного творчества "Проба пера" пройдет среди воспитанников военных училищ в новом учебном году. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал- полковник Виктор Горемыкин.

"Чтобы стимулировать стремление воспитанников училищ к самореализации в творческом развитии, формированию ключевых научно-исследовательских компетенций и навыков коммуникации, в предстоящем учебном году дополнительно к ежегодным конкурсным мероприятиям среди обучающихся училищ будет проводиться конкурс литературного творчества "Проба пера", - сказал Горемыкин.

По его словам, кадеты, суворовцы, нахимовцы и воспитанницы пансиона Минобороны активно участвуют в конкурсах и олимпиадах в течение учебного года.

Горемыкин отметил, что в прошлом учебном году впервые прошел первый всеармейский кинофестиваль любительских короткометражных фильмов "Кадетский взгляд", в котором приняли участие около 300 воспитанников военных училищ. Начальник Главного управления кадров подчеркнул, что такие конкурсы формируют у учеников творческие способности, эстетический вкус и прививают любовь к российской культуре и истории.

"Особой популярностью у воспитанников пользуется всеармейский фестиваль инновационных научных идей "Старт в науку", который проводится с 2015 года. В этом году мы провели уже третий по счету фестиваль. В его конкурсной программе принял участие 141 воспитанник из всех 27 учебных заведений военного ведомства", - рассказал начальник Главного управления кадров.

По его словам, воспитанники разрабатывали, а затем защищали свои работы на фестивале. "Кадеты и суворовцы представили инновационные научные проекты, показали умения формулировать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи, выделять главную мысль и принимать обоснованные решения", - отметил генерал. Работы участников высоко оценило жюри, в состав которого вошли ведущие ученые военной и гражданской школы, добавил начальник главка.

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