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Новейшие субмарины "Нижний Новгород" и "Колпино" прошли боевые испытания на Балтике

Армия и ОПК
2 июля, 19:53 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 2, июля. /ТАСС

В ходе учения экипажи дизельных подводных лодок вели "охоту" друг за другом, а затем производили электронные пуски противолодочного оружия

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© Петр Ковалев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Дизельные подводные лодки (ДПЛ) "Нижний Новгород" и "Колпино" в ходе испытаний на Балтике провели учебный бой в подводном положении с выполнением электронных пусков противолодочного оружия, сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"Экипажи подводных лодок "Нижний Новгород" и "Колпино" в районе боевой подготовки БФ провели тактическое учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника. В ходе учения экипажи ДПЛ в подводном положении вели "охоту" друг за другом, а затем производили электронные пуски противолодочного оружия", - сказал он.

Новейшие субмарины класса "Варшавянка" также отработали внутрикорабельные учения по борьбе за живучесть корабля, навигации в надводном и подводном положении. Серия подлодок проекта 636.3 имеет обновленный навигационный комплекс, современное ракетно-торпедное вооружение. Одно из главных достоинств субмарин - низкий уровень шумности.

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