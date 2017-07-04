Корвет "Совершенный" завершил государственные испытания в море

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Совершенный", построенного на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, завершил морскую часть государственных испытаний корабля, сейчас на нем идет ревизия и окончательные покрасочные работы, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"Экипаж корвета "Совершенный" завершил государственные ходовые испытания в морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота. В ходе их проведения представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. В частности, были выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям, проведены посадки корабельных вертолетов Ка-27 на палубу корвета, отработаны задачи противовоздушной и противолодочной обороны корабля",- сообщил Матвеев.
После подписания приемо-передаточного акта с заказчиком корвет войдет в состав Тихоокеанского флота.
Корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.
Основу вооружения кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", корветы также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и малокалиберными зенитными ракетными комплексами АК-630. Корветы данного типа оборудованы торпедными аппаратами "Пакет".