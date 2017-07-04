Минобороны РФ: пуск северокорейской ракеты не представлял опасности для России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Северокорейская баллистическая ракета, запущенная 4 июля, не представляла опасности для России, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для Российской Федерации не представлял", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве также добавили, что система предупреждения РФ зафиксировала пуск ракеты КНДР.

"Пуск баллистической ракеты, запущенной 4 июля в 3 часа 46 минут мск с северокорейского полигона, был зафиксирован и отлеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении", - сказали в Минобороны.

По данным ведомства, ракета пролетела около 510 км и упала в центральной части Японского моря.

"Ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря. Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности", - говорится в сообщении.