"Уралвагонзавод" планирует к 2020 году разработать гусеничные машины-беспилотники

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Безэкипажные дистанционно управляемые гусеничные машины планирует разработать и начать производить "Уралвагонзавод" к 2020 году. Об этом говорится в годовом отчете за 2016 год на официальном сайте компании.
"До 2020 года в ПИР [программе инновационного развития] корпорации планируется реализация следующих основных проектов: разработка и производство семейства наземных безэкипажных дистанционно управляемых и роботизированных гусеничных машин различного назначения", - говорится в сообщении.
Также в перспективных планах компании указана разработка и производство боевых, специальных и обеспечивающих машин Сухопутных войск на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата", разработка и производство унифицированной двухзвенной гусеничной платформы "Арктика".
Также для сухопутной техники планируется разработать и начать производить семейство перспективных высоко оборотистых дизельных двигателей и универсальных подвижных средств диагностики, технического обслуживания и ремонта. Также запланированы разработка и производство семейства гусеничных машин с моторно-трансмиссионной установкой гибридного типа.