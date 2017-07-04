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Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов

Армия и ОПК
4 июля, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Это новая и полностью российская разработка, отметили на "Уралвагонзаводе"

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Танк Т-14 "Армата"

Танк Т-14 "Армата"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новейший танк "Армата", который сейчас готовят к началу серийного производства в РФ, абсолютно защищен от любых известных на данный момент противотанковых средств.

Об этом сообщается в годовом отчете "Уралвагонзавода".

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"Это принципиально новая и полностью российская разработка. В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14 необитаема. Броня "Арматы" способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства. Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Армата" Т-15 является самой высокозащищенной тяжелой БМП в мире, утверждается в отчетности УВЗ. "Она оснащена дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем. Отличительная особенность новых бронемашин Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" - это противоминная конструкция корпусов, которая защищает экипаж с возимым десантом от подрыва даже мощных фугасов, а также наличие комплексов активной защиты", - отметили в компании.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.

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