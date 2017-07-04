В России запущен портал с инновационным разработками отечественных компаний в интересах ВС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Портал оборонных технологий, на котором представлены инновационные разработки российских предприятий, запущен в России в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе военного ведомства.

"Новый ресурс позволяет не только заявить о своем инновационном продукте, но и получить подробную информацию об аналогичных разработках, оценив их актуальность", - рассказали в Минобороны.

Как пояснили в пресс-службе, портал станет единым информационным ресурсом по инновационным предложениям и разработкам российских компаний в интересах Вооруженных сил РФ, а также по инновационным технологиям Минобороны.

"Данная система является полностью российской разработкой и доступна по адресу "оборонные-технологии.рф", - уточнили в военном ведомстве. Координацией проекта занимается главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России.

По словам заместителя начальника управления генерал-майора Романа Кордюкова, портал представляет интерес для разработчиков, потребителей, широкого круга специалистов и экспертов в области вооружений.