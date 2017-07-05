Атомная субмарина "Смоленск" провела учебный пуск крылатой ракеты в Баренцевом море

МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Смоленск" в среду уничтожил крылатой ракетой морскую мишень в акватории Баренцева моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

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"Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой "Гранит" по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно", - сказали в пресс-службе.

Пуск проводился в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, уточнили на флоте.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, "при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку".

"Смоленск" - атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А "Антей". Построен на Северодвинском судостроительном предприятии "Севмаш" в 1990 году и зачислен в боевой состав Северного флота.