Фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь, выполнив задачи по борьбе с ИГ в Сирии

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Сирии, сообщает Минобороны России.
"Сегодня в Севастополе прошла торжественная церемония встречи нового фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен". В Севастополе экипаж встретил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, члены семей военнослужащих, моряки и ветераны соединения надводных кораблей", - говорится в сообщении.
В конце июня в Минобороны сообщили, что фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" в Сирии крупные склады вооружения террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ).
"Адмирал Эссен" - второй фрегат морской зоны проекта 11356 и первый серийный корабль этого проекта.
Был передан Черноморскому флоту в июне 2016 года.
Фрегаты имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток.
Еще один корабль этого проекта будет передан флоту в 2017 году.
"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).