"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологий

Федор Чудинов может выступить во Всемирной суперсерии боксаСпорт 5 июля, 12:39
Дело о пытках в ОВД "Заречный" в Свердловской области вернули в суд первой инстанцииНовости Урала 5 июля, 12:33
Президент "Витязя": клуб не собирается приобретать хоккеистов московского "Динамо"Спорт 5 июля, 12:32
"Барселона" продлила контракт с Месси до 2021 годаСпорт 5 июля, 12:28
"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологийАрмия и ОПК 5 июля, 12:25
Ростуризм: подготовка гостиниц к ЧМ-2018 идет в плановом режимеСпорт 5 июля, 11:53
Озера Арктики превратят в рыбоводные фермыОбщество 5 июля, 11:47
Российско-венгерский мясокомбинат на 5 тыс. тонн продукции в год открылся на УралеНовости Урала 5 июля, 11:46
Томские ученые разработали недорогие отечественные реагенты для добычи нефтиСибирь 5 июля, 11:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) разработал полностью автоматизированный боевой модель, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие ему распознавать цели и принимать решения. Об этом рассказала ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.
"В ближайшее время концерн представит линейку продуктов на базе нейросетей. Полностью автоматизированный боевой модуль с применением технологии планируется к показу во время форума "Армия-2017", - сказала Иванова.
Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным изначально алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.