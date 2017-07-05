Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Калашников" создал боевой модуль с применением нейросетевых технологий

Армия и ОПК
5 июля, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным изначально алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба концерна "Калашников"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) разработал полностью автоматизированный боевой модель, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие ему распознавать цели и принимать решения. Об этом  рассказала ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.

"В ближайшее время концерн представит линейку продуктов на базе нейросетей. Полностью автоматизированный боевой модуль с применением технологии планируется к показу во время форума "Армия-2017", - сказала Иванова.

Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным изначально алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.

Смотрите также

Путин считает эффективной работу одного из акционеров концерна "Калашников"

Ростех может продать 26% акций концерна "Калашников" летом 2017 года

"Калашников" запустил в серию новый бесшумный беспилотник

"Калашников" испытывает беспилотник с двигателем внутреннего сгорания

Рогозин предложил "Калашникову" доработать помповый карабин для охотников

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
2
Плакаты в московском метро расскажут о том, как избежать поездок в часы пик
3
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
4
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
5
Пьяный житель Хакасии выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор
6
Москва требует от Баку прекратить дискриминацию россиян с армянскими фамилиями
7
"Известия": летчик Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении в Россию
Темы дня
Реклама