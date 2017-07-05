Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил России нанесли в среду в Сирии удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Уничтожены три крупных склада с оружием и боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) на границе провинций Хама и Хомс (Сирийская Арабская Республика)", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что "в результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля".

Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 были выполнены с дальности около 1000 км. Стратегические бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Х-101 - российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Она способна поражать цели на дальности до 4500 км. Х-101 могут нести ядерную боевую часть.