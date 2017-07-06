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Испытания вертолетов Ка-52К планируется завершить до конца 2019 года

Армия и ОПК
6 июля, 9:05 UTC+3 МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Первые поставки в интересах Минобороны запланированы сразу после испытаний

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Испытания корабельного вертолета Ка-52К планируется завершить до конца 2019 года, после чего он начнет поставляться Минобороны. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"До конца 2019 года планируется завершить испытания вертолета. Соответственно, первые поставки в интересах Минобороны запланированы сразу после испытаний", - сказали в холдинге.

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В мае "Вертолеты России" сообщали об успешном завершении первого этапа испытаний этого вертолета, проводившегося с конца 2016 по начало 2017 года.

Ранее гендиректор холдинга Андрей Богинский заявлял, что "Вертолеты России" рассчитывают заключить контракт с Минобороны РФ на поставки Ка-52К в 2019 году. В свою очередь генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев сообщал, что испытания Ка-52К планируется провести в ближайшие три года на кораблях четырех разных типов.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.

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