"Калашников" покажет на "Нашествии" боевого робота

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) покажет на музыкальном фестивале "Нашествие" боевого робота "Соратник". Об этом в четверг сообщила ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.
"Последние разработки концерна "Калашников" вызывают большой интерес аудитории. Мы видим это, например, в наших соцсетях. Поэтому решили помимо тира и сувенирного магазина показать участникам "Нашествия" настоящего боевого робота", - сказала Иванова.
Музыкальный фестиваль "Нашествие" пройдет с 7 по 9 июля в Большом Завидове.
Бронированная гусеничная машина "Соратник" предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. "Соратник" работает в трех режимах управления, масса комплекса не превышает 7 тонн, он способен развивать скорость до 40 км/час. При дистанционном управлении и прямой видимости радиус действия машины составляет до 10 км.
На гусеничную платформу могут монтироваться пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 30 мм гранатомет типа АГ-17А. Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Кроме того, предусмотрена возможность установки на "Соратник" восьми противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".
Как отмечал ранее гендиректор концерна Алексей Криворучко, бронемашина может также работать в связке с беспилотниками.