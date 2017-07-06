В столице Северного флота накануне Дня ВМФ проведут массовый кросс с препятствиями

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МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Соревнования "Заполярный рубеж" пройдут в Североморске накануне празднования Дня ВМФ России, который отмечается в последнее воскресенье июля. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, это будет командная гонка на полосе препятствий.
"В Североморске военнослужащие Северного флота приступили к оборудованию трассы для проведения открытых командных соревнований под названием "Заполярный рубеж", - сказали на флоте.
В пресс-службе пояснили, что по духу и форме эти состязания являются аналогом "Гонки героев" - масштабного кросса с препятствиями, проводимого в России по инициативе Минобороны с 2013 года.
В Заполярье состязания будут проходить на территории североморского Загородного парка. По маршруту гонки протяженностью 7 км предусмотрено более 20 естественных и искусственных препятствий с постепенным увеличением сложности. Это восхождения, спуски, водные переправы, заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины и прочие преграды.
Впервые такие командные соревнования в Североморске состоялись в 2016 году по инициативе командования флота и администрации города. Тогда в состязаниях приняли участие 49 команд, общая численность участников составила порядка 250 человек. Победителем гонки стала команда 45-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.