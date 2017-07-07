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Минобороны РФ досрочно получило два арктических вертолета Ми-8АМТШ-ВА

Армия и ОПК
7 июля, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Реализованные на арктическом вертолете технические решения могут использоваться в проектах гражданского назначения, отметил гендиректор "Вертолетов России"

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Вертолет Ми-8АМТШ-ВА

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА

© ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) досрочно передал Минобороны РФ два вертолета Ми-8АМТШ-ВА, предназначенных для работы в Арктике. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

Торжественная церемония передачи состоялась на входящем в холдинг Улан-Удэнском авиационном заводе.

"Технические решения, реализованные на арктическом вертолете Ми-8АМТШ-ВА, могут быть использованы не только в интересах Минобороны РФ, но и для реализации проектов гражданского назначения. В настоящее время ряд наработок, использованных в арктическом вертолете, внедряется в гражданскую авиатехнику", - сказал генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский в ходе церемонии.

Ключевые доработки машины в сравнении с базовой версией - улучшенная теплоизоляция, новейшее пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование (в том числе инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов), уникальная запатентованная система подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от -40°С и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета, а также наличие левой уширенной сдвижной двери и установка лебедки СЛГ-300 в левом дверном проеме.

Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для полетов на большие расстояния. Для этого на вертолете возможна установка до четырех дополнительных топливных баков. Во время тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет смог пролететь без дозаправки более 1400 км.

Контракт на поставку вертолетов для арктической группировки был подписан с Министерством обороны РФ в феврале 2016 года. В настоящее время интерес к машине также проявляют и другие силовые структуры России.

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