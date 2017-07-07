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"Алмаз-Антей" покажет на форуме ИННОПРОМ около 30 образцов гражданской продукции

Армия и ОПК
7 июля, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В качестве макетов и моделей концерн представит тягач БАЗ-69099 для монтажа различного оборудования массой до 30 тонн, установку биохимической очистки промышленных стоков от ионов тяжелых металлов

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Алмаз-Антей" покажет на форуме ИННОПРОМ-2017, который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, около 30 образцов гражданской продукции. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе концерна ВКО "Алмаз- Антей".

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ с демонстрацией возможностей производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Соэкспонентами концерна станут 11 дочерних обществ и предприятия-партнеры. Холдинг также является стратегическим партнером выставки", - говорится в сообщении концерна.

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

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Как уточнили в пресс-службе, будут продемонстрированы шесть направлений деятельности холдинга в "мирной" области: промышленное производство, медицина, транспорт, связь, безопасность, оборудование для жилищно-коммунального комплекса.

"В целом в экспозицию концерна войдут около 30 образцов, моделей и макетов продукции, а также ряд информационных стендов", - добавили в пресс-службе.

3D-принтер и маммограф

Посетители форума на стенде концерна смогут увидеть гибкий электролюминесцентный излучатель, светодиодные светильники для освещения крупных транспортных узлов и сооружений, рентгеновский цифровой маммограф, эндохирургический мобильный комплекс, радиолокационную станцию охраны объектов "Сова" и многое другое.

Особое внимание, отметили в концерне, будет уделено демонстрации возможностей предприятий "Алмаз-Антея" по производству различных локаторов, средств навигации и метеонаблюдения.

В качестве макетов и моделей концерн представит тягач БАЗ-69099 для монтажа различного оборудования массой до 30 тонн, установку биохимической очистки промышленных стоков от ионов тяжелых металлов, перспективный 3D-принтер и другие изделия.

Отдельно будут представлены достижения концерна в области импортозамещения и аддитивных технологий. Также посетители выставки смогут ознакомиться с информацией о производстве изделий радиофотоники и печатных плат.

Курс на диверсификацию

Как отметили в пресс-службе "Алмаз-Антея", концерн в дальнейшем планирует стать постоянным участником выставки ИННОПРОМ.

"Мы приступили к выполнению масштабной программы диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, направленной на развитие производства, увеличение объемов и расширение номенклатуры высокотехнологичной продукции гражданского назначения, обозначенной в прошлом году президентом России. В этой связи концерн делает конкретные шаги по наращиванию производства данных изделий, успешно используя высокий научный потенциал и современные военные технологии", - приводят в пресс-службе слова гендиректора концерна Яна Новикова.

Он добавил, что "сегодня многие разработки концерна по целому ряду направлений, особенно в области "умного" производства и цифровой экономики, создают предпосылки становления нового технологического уклада в стране".

Как отметил заместитель Новикова по производственно- технологической политике Александр Ведров, помимо гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества, задача концерна - занять прочное место на рынке высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе за счет участия в подобных форумах.

"11 июля 2017 года в пресс-центре ИННОПРОМ-2017 мы озвучим подходы АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" к диверсификации производства и организации выпуска продукции гражданского и двойного назначения утвержденные правлением концерна, а также ответим на вопросы журналистов", - добавил Ведров.

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